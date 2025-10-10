Se registra nuevo deslave en CAES la noche de este jueves

Las evaluaciones se harán la mañana de este viernes 10 de octubre.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó sobre un nuevo derrumbe en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador, la noche de este jueves.
De manera preliminar, se presume que las maquinarias que se encuentran estacionadas en el lugar, pudieron quedar soterradas.
Estas han sido utilizadas para despejar el área y pertenecen al cuerpo de ingenieros del Ejército de Guatemala.
"Considerando que las lluvias persisten en el área y la oscuridad de la noche, con el objetivo de proteger la vida de los elementos presentes, se evaluarán los nuevos daños durante la mañana del 10 de octubre", indicó la Conred.
Asimismo, recordaron que el paso vehicular y peatonal en el lugar, continúan inhabilitados.