Video: Así fue el nuevo deslave que dejó dos soterrados en carretera a El Salvador

Los operadores de maquinarias fueron rescatados y trasladados a un centro asistencial.
La tarde de este jueves se registró un nuevo deslave en el área del derrumbe de grandes proporciones que se originó en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador.
Dos elementos de la Brigada Humanitaria de Rescate del Ejército de Guatemala quedaron atrapados por unos minutos entre los escombros del área afectada.
Posteriormente fueron rescatados y trasladados al Hospital Militar, estas personas se encuentran estables, según informaron las autoridades.
Ambos son operadores de maquinarias de parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala.
Video
En las imágenes se observa el momento en que un deslizamiento de tierra se vuelve a originar en el mismo lugar del derrumbe registrado el pasado lunes.
Las labores de limpieza y búsqueda quedaron suspendidas, indicaron las autoridades.