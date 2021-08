Estudio revela la superinmunidad de las vacunas en sobrevivientes del SARS antiguo

Un nuevo estudio reveló superinmunidad en personas que padecieron de coronavirus hace varios años, esto luego de vacunarse con el nuevo SARS-CoV-2.

Los virus mortales y pandemias se han originado desde hace ya varios, y ante la crisis sanitaria que se vive actualmente, un nuevo estudio reveló datos impresionantes sobre la inmunidad que ofrecen las vacunas en un grupo específico de personas.

Hace aproximadamente 20 años, un coronavirus infectó a 8 mil personas, de las que el 10 por ciento falleció. No obstante, el brote que volvió a aparecer en 2003 conocido como SARS, que dejó a varios sobrevivientes que se contagiaron, les dejó algo inesperado.

Antiguos pacientes que habían enfermado de SARS en ese entonces y que ahora han sido vacunados contra el nuevo Covid-19, logran combatir con más facilidad la infección y las peligrosas variantes.

De acuerdo con la revista científica Science, la antigua enfermedad generó superanticuerpos en esas personas que les ha traído grandes beneficios.

El impactante hallazgo

Un equipo de especialistas en enfermedades emergentes de la Facultad de Medicina de Duke-NUS de Singapur, respalda este hallazgo e identificó a ocho personas que fueron sobrevivientes, quienes recibieron las dosis anticovid de tecnología ARN mensajero.

A través de los ensayos clínicos en donde utilizaron tamizajes de sangre, lograron distinguir que los anticuerpos lograron neutralizar una mutación temprana del SARS-CoV-2.

Los científicos también detectaron que esta superinmunidad es capaz de hacer frente a las peligrosas variantes como: Alfa, Delta y Beta. Además, de obstaculizar el desarrollo de cinco coronavirus que se encuentran vinculados con murciélagos y pangolines que infectan a humanos.

Esta impresionante investigación ha sido revelada en The New England Journal of Medicine, en donde también se lograron brindar mayores detalles.

El estudio que fue bastante amplio concluyó que gracias a los sobrevivientes lograron descubrir que los anticuerpos que se generaron tras padecer el antiguo coronavirus se multiplicaron y volvieron más resistentes al recibir la vacuna para combatir el Covid-19, los cuales logran neutralizar efectivamente 10 coronavirus diferentes.