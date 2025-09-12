Anuncian nuevo horario para el carril reversible en carretera a El Salvador

-

Este nuevo horario se implementó a partir de este jueves.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula informó que partir de este jueves 11 de septiembre se tendrá un nuevo horario para el carril reversible de carretera a El Salvador.

Por lo tanto, el horario que se ha establecido es de 16:00 a 21:00 horas, esto con el objetivo de mejorar la movilidad en ese importante sector.

Además, indicaron las autoridades que de momento se presenta tránsito lento con dirección al oriente, derivado a un deslizamiento de tierra en el kilometro 24 dentro de la jurisdicción de Fraijanes, debido a eso se mantiene habilitado únicamente un carril, lo que ha generado serias complicaciones en la circulación.

Como medida de apoyo ya se encuentra el carril reversible con el fin de ayudar a mejorar la fluidez vehicular, según comentó la PMT de dicho municipio.

Tráfico lento reportado por las autoridades debido a deslizamiento de tierra en el kilómetro 24 dentro de la jurisdicción de Fraijanes. (Foto: PMT Santa Catarina Pinula)

Reporte de otras rutas

Asimismo, carretera Muxbal también se ve afectada, ya que varios conductores optan por utilizar esta ruta como vía alterna, lo que ha incrementado considerablemente la carga vehicular.

En la 20 calle también se registra alta carga vehicular proveniente de la capital en dirección a Santa Catarina Pinula, con circulación bastante lenta hacia el ingreso.

Tráfico lento se reporta en las distintas rutas. (Foto: PMT Santa Catarina Pinula)

La entidad indicó que ya se trabaja por medio de los agentes municipales para colaborar con la agilización del tránsito y recomienda a los conductores a tomar las debidas precauciones y transitar con paciencia para evitar inconvenientes.