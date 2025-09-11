Impactante avance: Cayalá tendrá la bóveda más grande para pluviales

-

Descubre cómo la nueva bóveda de Empagua en Calzada La Paz y Cayalá protegerá a miles de vecinos de inundaciones. La obra es clave para la seguridad vial

Recientemente, se dieron a conocer los avances en la construcción de una bóveda a la altura del Parque Jacarandas de Cayalá, en la calzada La Paz.

Esta estructura atraviesa el río Jacarandas y con ello se espera garantizar la seguridad vial con la conducción de aguas pluviales y residuales.

Los trabajos buscan prevenir las inundaciones en el sector. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Los trabajos están a cargo de la Empresa Municipal de Agua (Empagua), con lo cual se busca el bienestar de miles de vecinos que a diario transitan por la vía.

8 millones de quetzales es el costo del proyecto

"Estamos construyendo este túnel con el fin de proteger las zonas que están alrededor de la calzada La Paz y también para proteger de inundaciones. Estamos preparándonos y cuidando la ciudad para el futuro", comentó el alcalde Ricardo Quiñónez, durante una supervisión de la obra.

El alcalde Ricardo Quiñónez supervisó los avances en la bóveda. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Modernidad

Además, se informó que en la actualidad se cuenta con 110 metros lineales de excavación y refuerzo de brecha. De acuerdo con el cronograma, los trabajos concluirán a finales de diciembre próximo. Esto permitirá contar con una infraestructura moderna y funcional.

Se espera que en diciembre de este año se finalicen las labores. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

El proyecto contempla la construcción de una bóveda de tres metros de altura por 3.5 de ancho, con una longitud total de 350 metros cuadrados. Estas dimensiones permitirán atender con eficiencia las necesidades hidráulicas del sector y asegurar un funcionamiento confiable a largo plazo.

Beneficios