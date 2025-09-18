Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ricardo Arjona lanza fechas de gira en Estados Unidos

  • Por Selene Mejía
18 de septiembre de 2025, 11:36
Arjona
Ricardo Arjona revel{o las fechas de su gira por Estados Unidos. (Foto: Instagram)

Ricardo Arjona revel{o las fechas de su gira por Estados Unidos. (Foto: Instagram)

Ricardo Arjona anunció de manera inesperada las fechas para su gira por Estados Unidos. 

OTRAS NOTICIAS: Ricardo Arjona muestra su orgullo por Léster Martínez

El guatemalteco lanzó la bomba esta mañana, emocionado por reencontrarse con su público. 

"Las cosas que se escriben... hay que salirlas a gritar. Poniendo las canciones en la maleta, pactando la cita, soñando con el momento. Nos vemos pronto hermanos. Porque somos un poco el país que dejaron, y el amigo que abraza y celebra el reencuentro", dijo. 

Además anunció su 5ta. fecha en Miami, marcando historia como el primer artista en llenar 5 conciertos en el "Kaseya Center". 

ricardo arjona estados unidos 1

Ciudades

Entre algunas se encuentran Chicago, Boston, Portland, Las Vegas, Los Ángeles, san Francisco, Houston, Nashville, Atltanta y Washington. 

MIRA: 

ricardo arjona

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar