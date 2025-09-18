Ricardo Arjona lanza fechas de gira en Estados Unidos

Ricardo Arjona anunció de manera inesperada las fechas para su gira por Estados Unidos.
El guatemalteco lanzó la bomba esta mañana, emocionado por reencontrarse con su público.
"Las cosas que se escriben... hay que salirlas a gritar. Poniendo las canciones en la maleta, pactando la cita, soñando con el momento. Nos vemos pronto hermanos. Porque somos un poco el país que dejaron, y el amigo que abraza y celebra el reencuentro", dijo.
Además anunció su 5ta. fecha en Miami, marcando historia como el primer artista en llenar 5 conciertos en el "Kaseya Center".
Ciudades
Entre algunas se encuentran Chicago, Boston, Portland, Las Vegas, Los Ángeles, san Francisco, Houston, Nashville, Atltanta y Washington.
