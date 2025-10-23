Banco Promerica ofrece beneficios para asistir al Smoked Barbecue Championship

-

Como parte del compromiso de brindar experiencias exclusivas para sus clientes, Banco Promerica una vez más participará en la octava edición del Smoked Barbecue Championship.

Este evento ha sido diseñado especialmente para quienes buscan disfrutar de la gastronomía y el arte de los ahumados en un ambiente familiar.

Liderado por el chef Pablo Lou, convirtiéndose en una competencia de ahumados destacada, ya que reúne a ahumadores de todo el país, permitiéndoles presentar sus mejores técnicas con diferentes cortes de carne.

En cada edición, el evento reúne más de 2 mil visitantes. Este año, además de disfrutar de la comida, los asistentes podrán participar en actividades especiales, como: música en vivo, pista para bici de montaña, área para picnic, mercado ecofriendly y más.

Banco Promerica estará presente ofreciendo beneficios exclusivos para sus tarjetahabientes, quienes podrán adquirir en fase de preventa sus boletos con el 15% de descuento, a un precio de Q170.00 adultos, Q76.50 niños de 7 a 11 años. Los niños de cero a seis años y adultos mayores de 65 años entrarán gratis.

El Smoked Barbecue Championship se realizará el domingo 23 de noviembre en el El Zur, ubicado en el kilómetro 47 de Autopista al Pacífico, Escuintla; iniciando a partir de las 12:00 horas.

Para obtener entradas en preventa, los clientes pueden escribir a los números de WhatsApp 5311-5929 y 3075-2375.