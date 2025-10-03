Ocho áreas afectadas con derrumbes tras lluvias del pasado jueves

-

Las autoridades recomiendan a los conductores considerar rutas alternas ante posibles inundaciones en rutas principales.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó múltiples incidentes ocasionados por las intensas lluvias registradas la tarde del 2 de octubre en distintas partes del territorio nacional.

Ciudad

En la ciudad capital, se produjo un deslizamiento en la zona 16, mientras que en Mixco, zona 1, también se informó de un derrumbe. Así como árboles caídos que interrumpieron el paso vehicular en distintos sectores.

- Árbol caído -



Bloquea Periférico, ingreso a Novicentro zona 11.



Trabajadores municipales ya están trabajando para habilitar tránsito hacia colonia Las Charcas. pic.twitter.com/fhytqu4PxU — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 2, 2025

Las autoridades atendieron inundaciones adicionales en el kilómetro 13.5 de la calzada Roosevelt, en la zona 10 de Mixco, en el kilómetro 15.8 de la ruta Interamericana, en Villa Nueva y en distintos tramos del Periférico.

Árbol cayó sobre un vehículo en el kilómetro 13.5 de la calzada Roosevelt. pic.twitter.com/SpsNd8dmeh — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 2, 2025

Departamentos

En Concepción Las Minas, Chiquimula, se reportaron inundaciones, un socavamiento y el colapso de una estructura. Además, en el mismo municipio se registró un derrumbe.

#Chiquimula Fuertes lluvias generaron colapso de pared en vivienda ubicada en aldea Ticanlu del municipio de San Juan Ermita, Chiquimula. La #OMGIRD como parte del Sistema CONRED, realizó Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).



Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/SvAay91aeD — CONRED (@ConredGuatemala) October 3, 2025

En Alta Verapaz, Conred documentó una inundación en Chisec y un derrumbe en San Miguel Tucurú. Asimismo, se confirmó otro derrumbe en Esquipulas, Chiquimula.

Conred indicó que mantiene monitoreo constante de las emergencias e hizo un llamado a la población a no cruzar calles inundadas, utilizar rutas alternas y atender las recomendaciones de las instituciones que integran el sistema de respuesta.