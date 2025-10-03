Versión Impresa
Ocho áreas afectadas con derrumbes tras lluvias del pasado jueves

  • Por Susana Manai
03 de octubre de 2025, 10:18
Recientes lluvias provocan inundaciones, derrumbes y daños estructurales en distintos sectores del país. (Foto: PMT San Miguel Petapa)

Las autoridades recomiendan a los conductores considerar rutas alternas ante posibles inundaciones en rutas principales.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó múltiples incidentes ocasionados por las intensas lluvias registradas la tarde del 2 de octubre en distintas partes del territorio nacional.

Ciudad

En la ciudad capital, se produjo un deslizamiento en la zona 16, mientras que en Mixco, zona 1, también se informó de un derrumbe. Así como árboles caídos que interrumpieron el paso vehicular en distintos sectores.

Las autoridades atendieron inundaciones adicionales en el kilómetro 13.5 de la calzada Roosevelt, en la zona 10 de Mixco, en el kilómetro 15.8 de la ruta Interamericana, en Villa Nueva y en distintos tramos del Periférico. 

Departamentos

En Concepción Las Minas, Chiquimula, se reportaron inundaciones, un socavamiento y el colapso de una estructura. Además, en el mismo municipio se registró un derrumbe.

En Alta Verapaz, Conred documentó una inundación en Chisec y un derrumbe en San Miguel Tucurú. Asimismo, se confirmó otro derrumbe en Esquipulas, Chiquimula.

Conred indicó que mantiene monitoreo constante de las emergencias e hizo un llamado a la población a no cruzar calles inundadas, utilizar rutas alternas y atender las recomendaciones de las instituciones que integran el sistema de respuesta.

