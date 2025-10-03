Tres viviendas sufren daños en Mixco tras deslizamiento por lluvias

Un deslizamiento de tierra se suscitó en el asentamiento La Gema, 8-83, en el interior de la colonia El Tesoro, de la zona 2 de Mixco.

El mismo dejó daños en tres viviendas, debido a que el derrumbe cayó sobre estas casas, tras las lluvias de este jueves.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados y al llegar al lugar se constataron que 16 personas corrían riesgo.

Los afectados presentaban alteración nerviosa, por lo que fueron atendidos por los paramédicos y evacuados a un sector seguro.

También, les dieron las recomendaciones necesarias para evitar que suceda una tragedia mayor, indicaron los socorristas.

El derrumbe se dio en el asentamiento La Gema, en interior de colonia El Tesoro, zona 2 de Mixco. (Foto: Bomberos Voluntarios)