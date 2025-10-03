Tres viviendas sufren daños en Mixco tras deslizamiento por lluvias

Al menos 16 personas fueron atendidas y evacuadas del lugar.
Un deslizamiento de tierra se suscitó en el asentamiento La Gema, 8-83, en el interior de la colonia El Tesoro, de la zona 2 de Mixco.
El mismo dejó daños en tres viviendas, debido a que el derrumbe cayó sobre estas casas, tras las lluvias de este jueves.
Los Bomberos Voluntarios fueron alertados y al llegar al lugar se constataron que 16 personas corrían riesgo.
Los afectados presentaban alteración nerviosa, por lo que fueron atendidos por los paramédicos y evacuados a un sector seguro.
También, les dieron las recomendaciones necesarias para evitar que suceda una tragedia mayor, indicaron los socorristas.