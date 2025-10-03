Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Tres viviendas sufren daños en Mixco tras deslizamiento por lluvias

  • Por Geber Osorio
02 de octubre de 2025, 19:01
Un total de 16 personas fueron evacuadas para evitar que suceda una tragedia mayor. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Un total de 16 personas fueron evacuadas para evitar que suceda una tragedia mayor. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Al menos 16 personas fueron atendidas y evacuadas del lugar.

OTRAS NOTICIAS: Derrumbe de vivienda afecta a fábrica y deja siete heridos en Mixco

Un deslizamiento de tierra se suscitó en el asentamiento La Gema, 8-83, en el interior de la colonia El Tesoro, de la zona 2 de Mixco.

El mismo dejó daños en tres viviendas, debido a que el derrumbe cayó sobre estas casas, tras las lluvias de este jueves.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados y al llegar al lugar se constataron que 16 personas corrían riesgo.

Los afectados presentaban alteración nerviosa, por lo que fueron atendidos por los paramédicos y evacuados a un sector seguro.

También, les dieron las recomendaciones necesarias para evitar que suceda una tragedia mayor, indicaron los socorristas.

El derrumbe se dio en el asentamiento La Gema, en interior de colonia El Tesoro, zona 2 de Mixco. (Foto: Bomberos Voluntarios)
El derrumbe se dio en el asentamiento La Gema, en interior de colonia El Tesoro, zona 2 de Mixco. (Foto: Bomberos Voluntarios)

TE PUEDE INTERESAR: Vivienda colapsa en Mixco tras fuertes lluvias de este jueves

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar