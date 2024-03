¡Definidos los ocho mejores! Conoce los equipos clasificados a los cuartos de final

-

El Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid se convirtieron en los últimos dos clasificados a los cuartos de final.

Este miércoles 13 de marzo concluyeron las últimas llaves de octavos de final en la UEFA Champions League 2023-2024, y ya se conocen a los ocho mejores clubes en toda Europa.

El Borussia Dortmund alemán y el Atlético de Madrid español, fueron los últimos en unirse a la fiesta grande del torneo internacional más prestigioso a nivel de clubes en todo el continente europeo.

Conoce a los ocho clasificados:

Manchester City

El actual campeón ha jugado ocho partidos esta temporada en la Copa de Europa y los ha ganado todos, anotando un promedio de 3 goles por compromiso. Los 'Cityzens' sueñan con la segunda.

Su goleador en la competencia sigue siendo el androide noruego Erling Haaland, con 6 dianas, pero Julián Álvarez con 5, y Phil Foden con 4, también son dos jugadores letales para los celestes.

Through to the quarter-finals of the #UCL!



Highlights of our 3-1 win against Copenhagen pic.twitter.com/8TvxVSIDHm — Manchester City (@ManCity) March 7, 2024

Real Madrid

El 'Rey de Europa' aún no ha perdido ningún partido esta temporada en su competición favorita, sin embargo, la única diferencia con el Manchester City fueron las complicaciones en los octavos de final.

Los merengues avanzaron a los cuartos de final sufriendo mucho más de lo esperado, tras un sorpresivo empate en el Santiago Bernabéu por 1-1 frente al Leipzig, que por poco y da el susto.

¡GOLAZO!

@BellinghamJude ➡ @ViniJr ⚽#UCL pic.twitter.com/L4IVzqu7mi — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 7, 2024

París Saint-Germain

Con un Mbappé imparable, el PSG le dio una cátedra a la Real Sociedad en los octavos de final, en el último intento de Kylian para conseguir la 'orejona' en Francia antes de emigrar al extranjero.

Los parisinos sufrieron en la fase de grupos, donde clasificaron en la segunda posición del mismo, superando al AC Milan por diferencia de goles, al haber anotado tres goles más que los italianos.

¡No te pierdas lo mejor de la victoria del PSG ante Real Sociedad para clasificar a los cuartos de final de la UCL!#RSOPSG pic.twitter.com/569h0GL7Q1 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) March 8, 2024

Bayern de Múnich

El conjunto bávaro no se encuentra viviendo su mejor momento actualmente, son segundos en la Bundesliga con 10 puntos menos que el líder, y una derrota en Roma en el partido de ida, los hizo dudar.

Sin embargo, la experiencia y jerarquía del Bayern sigue siendo enorme, y con la ayuda de su goleador inglés, Harry Kane, los de Múnich desean borrar todos esos fantasmas en la competición europea.

FC Barcelona

Por primera vez desde 2020, la escuadra blaugrana ha alcanzado nuevamente la ronda de cuartos de final en la Champions League, y buscará eliminar el mal sabor de boca que dejaron la última vez.

Hace cuatro años, el cuadro catalán sufrió una de sus peores goleadas en Europa, un 8-2 contra el Bayern de Múnich, a pesar de tener en el campo a sus estrellas Leo Messi, Luis Suárez y Gerard Piqué.

pic.twitter.com/qZ7oebgaia — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2024

Arsenal FC

Otro equipo que pasó varios años fuera de la ronda de cuartos de final fue el Arsenal, que consiguió la clasificación a la siguiente fase del torneo por primera vez desde el 2010 de una manera agónica.

Los dirigidos por Mikel Arteta llevaron la llave hasta la definición por penales, y en una actuación excelsa de su guardameta, el español David Raya, los 'gunners' jugarán cuartos 14 años después.

Nights like these pic.twitter.com/b35bx7SluQ — Arsenal (@Arsenal) March 13, 2024

Borussia Dortmund

El cuadro negriamarillo ha avanzado silenciosamente en la competición, reflejando su calidad luego de finalizar en la primera posición del 'Grupo de la Muerte' ante la sorpresa de todos, menos de ellos.

Luego de conseguir un valioso empate en los Países Bajos, los alemanes le demostraron al PSV que no estaban para juegos, y han firmado una llave memorable, pero sueñan con las semifinales.

Jadon Sancho vs PSV Eindhoven (H)@Sanchooo10 pic.twitter.com/5lawqiBa3H — ❄️ (@krishhutd) March 13, 2024

Atlético de Madrid

El último clasificado a cuartos de final se definió en una de las llaves más parejas en esta ronda, y al igual que el Arsenal-Porto, la definición tuvo que llegar hasta los lanzamientos desde el punto penal.

Al minuto 87' el neerlandés Memphis Depay obligó la prórroga, y en los tiempos suplementarios los equipos no se hicieron daño, hasta que en los penaltis llegaría el ganador, el Atlético de Madrid.