¡Hasta 100 años de prisión! El perfil de los líderes del Barrio 18 que se fugaron

Los reos evadidos tienen condenas de hasta un siglo de prisión por delitos como extorsión y asesinato.

Fuentes del Ministerio de Gobernación (Mingob) confirmaron que ocho de los 20 reos que se fugaron del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II integran la denominada Rueda del Barrio 18, es decir, forman parte del grupo de máximos dirigentes de esta pandilla.

Según información de las fuerzas de seguridad, la Rueda del Barrio 18 es el nombre que se le da a una cúpula o consejo de mando interno de la pandilla Barrio 18, en otras palabras, es una estructura jerárquica que dirige y coordina las operaciones delictivas de la pandilla.

Este consejo está integrado por los líderes de las denominadas "clicas" y son los responsables de tomar las decisiones sobre actividades criminales en los territorios donde tienen presencia y la mayoría de los delitos que cometen son extorsiones y asesinatos.

Las autoridades han determinado que al menos ocho de los 20 reos fugados son integrantes de la cúpula de la organización criminal Barrio 18. (Foto: Archivo / Soy502)

Las fuentes de seguridad precisan que las "clicas" son un grupo o célula de personas que pertenecen a la pandilla y siguen sus órdenes, pueden ser unas pocas decenas o incluso cientos de pandilleros.

Entre las características que tienen estos subgrupos de las pandillas están que dominan un determinado territorio, tienen sus propios liderazgos y se les otorga cierta autonomía para utilizar símbolos y códigos.

Soy502 consultó con el Sistema Penitenciario para tener información sobre los reos que se evadieron del penal, pero no contestaron a las interrogantes. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Gobernación confirmaron que entre los fugados hay al menos ocho integrantes de la Rueda del Barrio 18.

Según las fuentes, estos hombres tienen un amplio historial delictivo y están vinculados con casos de asesinato, extorsión, asociación ilícita y otros delitos.

Si bien no brindaron detalles de la condena de cada uno de ellos, sí precisaron que hay reos con condenas que van desde los ocho años hasta más de 100 años de prisión, algunos tienen múltiples procesos.

Entre los integrantes de la Rueda del Barrio 18 que se fugaron están:

Kevin Amílcar Ramos Aguilar y/o Kilder Ardany Ramos Aguilar y/o José Ángel Aroldo Ramos Aguilar, alias "Travieso", de la clica Crazzy Gánster.

Ever Jonathan Sinay Dionisio, alías "Cartoon", de la clica Crazy Gánster.

Edwin René Ramírez Iboy, alias "Droopy" o "Crosty", de la clica Maestros del Dancing Rap.

Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Jocker" o "Bufón", de la clica Solo Raperos.



Gerson Alexander Osorio Herrera, alías "Ketchup", de la clica: Wacos Locotes.

Rudy Augusto Ortiz Morales, alias "Smoking", de la clica Imperial Gánster

Edwin Roberto González Ortega, alias "el Psyco" o "el Saico", de la clica Hollywood Gánster.

Byron Eduardo Urizar Rodríguez y/o Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon", de la clica: Latin Family, quien se convirtió en el primer recapturado por la Policía.

Los reos fugados lidereas varias clicas ya identificadas por las autoridades. (Foto: Archivo / Soy502)

Distribución

Informes internos del Mingob y de acuerdo con las acusaciones que ha presentado el Ministerio Público (MP) en varios casos en contra integrantes del Barrio 18, la estructura habría empezado a aumentar su actividad delictiva en el 2008.

En ese momento, los integrantes de las distintas clicas se dedicaban principalmente a extorsionar tiendas, negocios de barrios y transportistas, sin embargo, poco a poco aumentaron su actividad criminal y se apoderaron de más territorios.

Con el pasar de los años las clicas se ordenaron internamente y comenzaron a tener territorios bien delimitados y actualmente tienen presencia en la capital y varios municipios de Guatemala, las fuentes señalaron que las clicas podrían tener esta distribución:

Crazzy Gánster: zonas 6 y 11 de Guatemala, Villa Nueva y Amatitlán.

zonas 6 y 11 de Guatemala, Villa Nueva y Amatitlán. Solo Raperos: colonia El Limón zona 18, colonia Pinito zona 17.

colonia El Limón zona 18, colonia Pinito zona 17. Wacos Locotes: zonas 4, 9 y 21.

zonas 4, 9 y 21. Imperial Gánster: zona 5.

zona 5. Hollywood Gánster: colonia Atlántida zona 18, Calle Martí, colonias Cipresales, La Reinita zona 6 y áreas de zona 1.

colonia Atlántida zona 18, Calle Martí, colonias Cipresales, La Reinita zona 6 y áreas de zona 1. Latin Family: Villa Canales, Villa Nueva y San Miguel Petapa.

Villa Canales, Villa Nueva y San Miguel Petapa. Solo para Locos: zona 21.

zona 21. Crazy Chapins: áreas de las zonas 1, 6, 7, 18 y 19, zona 10 de Mixco.

Por último, las fuentes indicaron que entre los restantes 12 fugados hay mandos medios y tienen cierta influencia dentro de la organización criminal, estos son:

Melcin Gabriel de León, alias "Liro Strong", de la clica Solo para Locos.

Fernando Muñoz Sinar, alias "Happy", de la clica Solo par locos.

Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, alias "Spiner" de la clica Solo Raperos.

Julio Cristóbal Gómez alias "Rabit" de la clica Crazy Gánster.

Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Monstruo" o "Espectro", de la clica Solo para Locos.

Carlos Estuardo Boch Ruiz, alias "Little Men", de la clica Solo para Locos.

Winston Estivenson Mereira Aristondo, alias "Wicked" de la clica Crazy Chapins.

Nicolás Xante Sis, alias "Brow", de la clica Vatos Locos.

Esvin Estuardo Herrera Ardiano, alias "Liro Spider" de la clica Hollywood Gánster.

Carlos Augusto Aguilar Escobar, alias "Ardilla".

José Carmelo Sinay Ortiz. alias "El Inquieto".

Milton Noel Najarro García, miembro de la pandilla.