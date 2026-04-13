Arévalo pide a nueva magistratura de la CC no asumir rol de árbitro general

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El gobernante también pidió a los nuevos magistrados constitucionales atender amparos por elección en la Universidad de San Carlos.

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El presidente Bernardo Arévalo instó a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) a ejercer su función con apego a los principios constitucionales y evitar asumir un papel de árbitro en todos los conflictos priorizando el fortalecimiento del sistema democrático.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, Arévalo emitió un mensaje previo a la toma de posesión de la nueva magistratura, programada para el martes 14 de abril, en el que subrayó la relevancia de este órgano como garante del orden constitucional.

En ese contexto, señaló que el país enfrenta múltiples desafíos en el sistema de justicia que requieren atención y reformas, pero que deben abordarse desde el respeto a la institucionalidad.

El presidente Bernardo Arévalo hizo un llamado a los nuevos magistrados de la #CC para que ayuden a fortalecer las instituciones y democracia del país.



Estuardo Paredes pic.twitter.com/BibkWQ97Wi — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 13, 2026

El gobernante enfatizó que la nueva Corte debe asumir la trascendencia de su papel sin exceder sus funciones.

"Una nueva Corte que asuma la trascendencia del papel que juega, que no aspire a ser un árbitro de todos los conflictos y que al mismo tiempo sepa cuidar de los fundamentos constitucionales de nuestra democracia y de nuestro espíritu republicano es vital", aseveró Arévalo.

El presidente manifestó que el Ejecutivo se mantendrá como un aliado en el fortalecimiento institucional, al tiempo que reiteró la importancia de que la renovación del sistema de justicia atienda con prontitud los recursos legales pendientes.

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En esa línea, el mandatario hizo un llamado específico para que la nueva magistratura conozca y resuelva los recursos y amparos presentados en torno al proceso de elección y reelección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Indicó que este es uno de los temas más urgentes que demanda el sistema jurídico, debido a la necesidad de brindar certeza a la comunidad universitaria.

El gobernante sostuvo que la resolución de estos casos debe realizarse con criterio y celeridad, con el objetivo de esclarecer los señalamientos existentes y garantizar la protección del carácter público de la universidad.