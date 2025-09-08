Tu oportunidad de servir: Plazas de salud en Escuintla te esperan

-

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) abrió una convocatoria de empleo dirigida a profesionales de distintas ramas de la salud en el departamento de Escuintla

La oferta incluye plazas para médicos de consulta (8 horas), auxiliares de Enfermería que estén avalados por el MSPAS, técnicos en Enfermería, odontólogo, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales y técnicos en salud rural.

Las plazas estarán distribuidas en los distintos distritos del departamento para ampliar la cobertura y garantizar personal en áreas rurales y urbanas. El proceso de recepción de expedientes ya se encuentra habilitado y finalizará el 10 de septiembre de 2025.

Lo que se busca es brindar un mejor servicio a los pobladores. (Foto: Dirección Servicios de Salud de Escuintla)

Los interesados deben enviar su papelería al correo recluanexorrhh@gmail.com, colocando en el asunto del mensaje la plaza a la que aplican y el municipio de su interés. Esta especificación es obligatoria, ya que permitirá organizar los expedientes de forma más ágil y ordenada.

Los requisitos básicos son tener el título profesional, acorde al puesto a aplicar y colegiado activo en el caso de que aplique. Se debe adjuntar hoja de vida actualizada y con fotografía, copia de DPI, de RTU actualizado y antecedentes penales.

La convocatoria busca reforzar el personal de salud en el departamento. (Foto: Dirección Servicios de Salud de Escuintla)

Según Comunicación Social de la Dirección de Servicios de Salud de Escuintla, tras el plazo de recepción de papelería y selección del personal se evaluará si todas las plazas fueron cubiertas. En caso contrario, se tiene previsto abrir una nueva convocatoria para completar los puestos que queden vacantes.