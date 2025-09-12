Simulacro de terremoto incluye por primera vez la Torre de Tribunales

-

Simulacro de terremoto en Torre de Tribunales se realizará sin suspender audiencias.

Este viernes 12 de septiembre, a las 14 horas, se programó el ensayo de simulacro de terremoto, en el cual se busca evacuar uno de los principales edificios del Centro Cívico de la ciudad y que alberga a más de 10 mil personas, entre trabajadores, funcionarios, abogados y usuarios de la Torre de los Tribunales y el Palacio de Justicia.

La necesidad de contar con preparación ante emergencias motivó la implementación de este ejercicio de seguridad en los tribunales de justicia. (Foto: Wilder López/Soy502)

Los jueces han dado su consentimiento y aprobación para participar en el simulacro, como parte fundamental de un plan de evacuación tras los sismos registrados, se tiene previsto que el ejercicio prepare a los propios trabajadores para que estos colaboren con la salida de todas las personas que ocupan los 18 niveles de la Torre desde los sótanos hasta la parte alta del mismo.

El simulacro que se tiene previsto para esta ocasión, únicamente incluirá la Torre de Tribunales y el edificio del Palacio de Justicia, el cual tiene como finalidad, mejorar la coordinación entre los ocupantes de ambas estructuras para que al momento de cualquier eventualidad, la evacuación no genere imprevistos.

El pasado 4 de febrero de este año, varias instituciones públicas participaron en un macro simulacro de sismo organizado por la Municipalidad de Guatemala. (Foto: Archivo/Soy502)

Se llevo a cabo el macro simulacro con el objetivo de evaluar la efectividad de los planes de emergencia ante una posible evacuación derivada de un sismo de gran magnitud.



El simulacro incluirá los 18 niveles de la Torre de Tribunales y el Palacio de Justicia, con el objetivo de mejorar la coordinación y garantizar una evacuación eficiente. (Foto: Wilder López/Soy502)