¡Más de 43 grados! Este ha sido el día más caluroso en lo que va del año

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Este fin de semana se registraron las temperaturas más altas de estos últimos días.

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Las máximas temperaturas seguirán en la mayor parte del territorio nacional.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este fin de semana se registraron las temperaturas más altas en lo que va del año, las cuales oscilaron entre 40 a 43 grados.

El día más cálido fue el sábado, alcanzando hasta los 43.4 grados en el departamento de Zacapa.

Una ola de calor

El país está enfrentando una ola de calor que podría perdurar durante el resto de la semana.

Las temperaturas estarán entre 40 y 43 grados, sobre todo en las regiones del norte, valles de oriente y pacífico.

Mientras que en la capital la temperatura será de 30 y 32 grados.

Posibles precipitaciones

A la vez, existe la posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche, principalmente en áreas montañosas.

Ante el calor, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol e hidratarse constantemente, recordó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.