¡Alerta! Esto puede pasarle a tu cuerpo ante el excesivo calor

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¡Ten cuidado! A estas horas del día es cuando la radiación ultravioleta alcanza sus niveles más extremos.

Las altas temperaturas registradas en los últimos días en Guatemala han provocado jornadas de calor extremo en distintas regiones del país.

Ante estas condiciones, expertos en salud recomiendan tomar medidas para prevenir la insolación y el golpe de calor, una afección que puede poner en riesgo la vida.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Petén y los Valles de Oriente reportan las temperaturas más elevadas, con máximas entre 36 y 39 grados Celsius.

La hidratación es importante para evitar los golpes de calor. (Foto: Shutterstock)

Frente al incremento del calor, muchas personas buscan cómo evitar un golpe de calor y reducir los riesgos para la salud.

Mireya Dávila Muralles, médica dermatóloga de la Unidad de Consulta Externa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), explicó que la deshidratación y la exposición prolongada al sol pueden causar daños severos al organismo.

Además, advirtió que la radiación ultravioleta (UV) alcanza niveles altos o extremos entre las 10:00 y las 16:00 horas.

La hidratación es vital

"El calor excesivo puede provocar daños severos a la salud y es importante evitar el golpe de calor, ya que puede ser mortal. Hay que beber suficiente agua, aunque no se tenga sed. Se trata de mantenerse hidratado. También se debe evitar la exposición directa al sol y, si es necesario salir, usar bloqueador solar cada tres horas", explicó Dávila.

La especialista indicó que entre las señales de alerta más graves figuran la alteración de la conciencia y la orientación, confusión, conductas inusuales y falta de respuesta ante estímulos.