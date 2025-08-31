Versión Impresa
El "bar" que escondía a una adolescente y a una bebé de un año

  • Por Jessica González
31 de agosto de 2025, 11:33
Las dos menores fueron rescatadas. (Foto: Shutterstock)

Las menores fueron rescatadas y resguardadas.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron rescatar a dos menores que estaban dentro de un bar llamado "La Chula".

Según las autoridades, durante el allanamiento fueron capturadas dos mujeres, quienes fueron identificadas como Sandra "N", de 40 años, y Ana "N", de 32 años.

(Foto: PNC)
Ambas mujeres tenían a una adolescente de 16 años y a una bebé de un año, dentro del lugar.

Las menores fueron remitidas a la PGN para su resguardo.

Una "casa cerrada"

En otro caso, la PNC allanó un inmueble ubicado en la colonia Las Monjas, Cuilapa, Santa Rosa, en donde presuntamente cometían abusos y explotaban a víctimas menores de edad.

Investigadores de la DEIC lograron rescatar a una adolescente de 16 años y a dos niños.

Para el resguardo de los menores, se localizó a los familiares, quienes se encontraban en estado de ebriedad, por lo que se procedió a coordinar con la Procuraduría General de la Nación.

