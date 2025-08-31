El "bar" que escondía a una adolescente y a una bebé de un año

Las menores fueron rescatadas y resguardadas.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron rescatar a dos menores que estaban dentro de un bar llamado "La Chula".
Según las autoridades, durante el allanamiento fueron capturadas dos mujeres, quienes fueron identificadas como Sandra "N", de 40 años, y Ana "N", de 32 años.
Ambas mujeres tenían a una adolescente de 16 años y a una bebé de un año, dentro del lugar.
Las menores fueron remitidas a la PGN para su resguardo.
Una "casa cerrada"
En otro caso, la PNC allanó un inmueble ubicado en la colonia Las Monjas, Cuilapa, Santa Rosa, en donde presuntamente cometían abusos y explotaban a víctimas menores de edad.
Investigadores de la DEIC lograron rescatar a una adolescente de 16 años y a dos niños.
Para el resguardo de los menores, se localizó a los familiares, quienes se encontraban en estado de ebriedad, por lo que se procedió a coordinar con la Procuraduría General de la Nación.