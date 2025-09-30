Onda del este genera lluvias y actividad eléctrica este martes

-

Lluvias y descargas eléctricas marcarán la siguiente semana por el paso de la onda este.

La atmósfera sobre Guatemala se mantiene inestable tras el paso de una onda del este, lo que está provocando nubosidad, lluvias y descargas eléctricas en varias regiones, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh)

Según el reporte del Insivumeh en la mañana de este martes se observaron nublados en Petén, la costa del Pacífico y la capital, aunque luego el cielo se despejó en gran parte del país con períodos de sol y viento ligero del norte en la ciudad.

Sin embargo, el cambio más notorio se presentará en la tarde, cuando la nubosidad aumente y se registren lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, principalmente en el sur y centro del país, pero también en áreas del norte y el Caribe. En algunos puntos las precipitaciones se extendieron hasta la noche.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), esta inestabilidad no será pasajera.

Durante la semana se prevé la presencia de niebla, ambiente cálido y húmedo, así como lluvias con actividad eléctrica en diferentes momentos del día, sobre todo en las tardes, noches y madrugadas.

Regiones más afectadas

Las regiones más expuestas son el Altiplano Central, Bocacosta, Caribe, Pacífico, Franja Transversal del Norte, Occidente, Valles de Oriente y Norte.

Ante esto las autoridades piden a la población tomar precauciones por el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y lahares en la cadena volcánica.

Entre las recomendaciones se encuentra revisar el plan familiar de respuesta, preparar la mochila de 72 horas y manejar con precaución. En caso de emergencia, la instrucción es reportar a cuerpos de socorro o comunicarse al número 119 de la CONRED.

