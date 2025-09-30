Lluvias provocan inundación en residencial de zona 15 (videos)

Las intensas precipitaciones se registraron la tarde de este 29 de septiembre
Vecinos del residencial San Lázaro, ubicado en la zona 15 de la ciudad de Guatemala, se vieron afectados tras las intensas lluvias de este lunes.
Las imágenes captadas en el lugar muestran varias viviendas inundadas. Esto debido a que el nivel del agua era alto.
En uno de los videos compartidos en redes sociales, se observa una correntada que se formó y que provocó que el agua ingresara a una de las viviendas.
Otras imágenes revelan cómo entra la acumulación de agua a una de las casas del lugar.