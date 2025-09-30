Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Lluvias provocan inundación en residencial de zona 15 (videos)

  • Por Geber Osorio
29 de septiembre de 2025, 19:24
Ciudad de Guatemala
Viviendas fueron afectadas debido a las intensas lluvias en la zona 15 capitalina. (Foto: redes sociales)

Viviendas fueron afectadas debido a las intensas lluvias en la zona 15 capitalina. (Foto: redes sociales)

Las intensas precipitaciones se registraron la tarde de este 29 de septiembre

OTRAS NOTICIAS: Correntada arrastra a hombre en carretera a El Salvador tras fuertes lluvias (videos)

Vecinos del residencial San Lázaro, ubicado en la zona 15 de la ciudad de Guatemala, se vieron afectados tras las intensas lluvias de este lunes.

Las imágenes captadas en el lugar muestran varias viviendas inundadas. Esto debido a que el nivel del agua era alto.

Las calles se cubrieron de agua y evitaban que los automovilistas avanzaran. (Foto: redes sociales)
Las calles se cubrieron de agua y evitaban que los automovilistas avanzaran. (Foto: redes sociales)

En uno de los videos compartidos en redes sociales, se observa una correntada que se formó y que provocó que el agua ingresara a una de las viviendas.

Otras imágenes revelan cómo entra la acumulación de agua a una de las casas del lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias provocan inundaciones en carretera a El Salvador (videos)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar