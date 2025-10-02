One Direction prepara documental en Netflix tras la muerte de Liam Payne

-

Los ex integrantes de One Direction, Zayn Malik y Louis Tomlinson se unieron a Netflix para la realización del documental de la historia de la banda y el homenaje a Liam Payne.

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de rodaje y promete dar detalles íntimos de la formación de una de las bandas más reconocidas a nivel mundial.

Según el diario "The Sun", Malik, de 32 años, y Tomlinson, de 33, harán un viaje por carretera por Estados Unidos y en este viaje de introspección compartirán memorias de sus años en la boy band.

"Este será un espectáculo absolutamente enorme para Netflix y está garantizado que volverá frenético al ejército global de fanáticos de 1D", declaró una fuente cercana a la producción.

Los músicos también hablarán del dolor por la pérdida de Liam Payne, quien falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina con solo 31 años.

Los exámenes al cuerpo confirmaron la presencia de cocaína, crack y benzodiazepinas en el organismo de Payne al momento de su muerte, el funeral se realizó el 20 de noviembre en Reino Unido.

Previo a la tragedia, los cinco integrantes originales habían comenzado conversaciones para una reunión que marcaría el regreso del grupo, a través de un espectáculo que incluía a Zayn Malik, quien abandonó One Direction en 2015, sin embargo fue suspendida.

One Direction

Fue una agrupación formada por Malik, Tomlinson, Payne, Styles y Horan en 2010 bajo la guía de Simon Cowell, entre sus éxitos están What Makes You Beautiful y Story of My Life, vendieron más de 70 millones de discos en todo el mundo y encabezaron giras que recaudaron cientos de millones de dólares.

La decisión de entrar en pausa en 2016 permitió a cada miembro emprender su carrera en solitario, con Harry Styles alcanzando un éxito notable en la música y el cine, Niall Horan consolidándose como cantautor, Louis Tomlinson enfocándose en su faceta más íntima y Zayn Malik explorando sonidos alternativos tras su salida temprana.