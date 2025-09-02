Intervienen a bailarín tras caída en la presentación del "Lago de los Cisnes"

-

Norman Barrios fue intervenido quirúrgicamente del ligamento rotuliano luego del percance.

El bailarín Norman Barrios del Ballet Nacional de Guatemala resultó herido tras una caída en plena presentación de la última función de El Lago de los Cisnes y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.



La lesión grave que sufrió Barrios fue del ligamento rotuliano, de la que tuvo que ser operado.

La intervención se registró en el Hospital General de Accidentes "Ceibal" del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y ya se encuentra recuperándose en casa, según indicaron sus familiares.

"Ya me operaron amigos, gracias por todos sus mensajes y oraciones, nunca están demás esos lindos mensajes y más en estos momentos difíciles", escribió Barrios en sus redes sociales.

Norman Barrios agradeció por medio de sus redes sociales a quienes se preocuparon por él. (Foto: cortesía)

El percance se dio en el tercer acto, cuando Barrios, quien interpretaba al príncipe Sigfrido, sufrió la caída mientras realizaba una de las escenas.

La obra expuesta en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, formó parte del Festival de Junio, que incluye presentaciones de danza, teatro y música en la capital.