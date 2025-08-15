Fuerte operativo antinarcótico en Izabal se hace viral (video)

-

El video de un operativo antinarcótico en Izabal se viralizó en redes sociales, PNC aclara lo ocurrido.

Imágenes sobre lo que sería el "modus operandi" de un grupo de agentes antinarcóticos circularon en redes sociales.

El video muestra el momento en que los agentes, fuertemente armados, llegan en un vehículo particular y entran a una tienda ubicada en Puerto Barrios, Izabal.

Al entrar se logra escuchar que los policías utilizan palabras amenazantes y fuertes para referirse a la persona que atiende el negocio.

Mira aquí el video:

PNC se pronuncia

Horas después de que las imágenes se hicieran virales y fueran duramente criticados por la forma de operar, la Policía Nacional Civil (PCN) lanzó un comunicado para aclarar el hecho.

Según afirman, dicho operativo se realizó en respuesta a denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presencia de hombres armados y venta de drogas en el lugar.

"El operativo fue una acción antinarcótica legítima, llevada a cabo por la Subdirección General de análisis de información Antinarcótica (SGAIA) tras recibir información de vecinos sobre la posible utilización del comercio como punto de distribución de drogas", dice parte del comunicado.

PNC confirmó la captura de dos personas, así como la incautación de droga, dinero en efectivo y teléfonos celulares.