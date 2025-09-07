Fuerte operativo en El Gallito, zona 3, esta mañana de domingo (video)

El MP ejecuta 96 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en El Gallito.
OTRAS NOTICIAS: Identifican a víctimas que murieron atropelladas en San Raymundo (video)
Más de 200 fiscales del Ministerio Público (MP), junto a 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército de Guatemala, ingresaron esta mañana al barrio El Gallito.
De acuerdo al MP, este operativo se está realizando como seguimiento a una denuncia interpuesta en febrero del presente año por el delito de extorsión, con esto se busca impactar directamente a la mara Salvatrucha, específicamente las clicas: Bandidos locos, Addams Locos, Santos Locos, Landívar Locos y North Side Locos.
Dicha estructura opera en las zonas 3 y 7 de la ciudad capital, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez y Jutiapa. Se investigan los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito y delitos relacionados con la narcoactividad, según el MP.
En las diligencias participan también la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, y la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público.