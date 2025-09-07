Versión Impresa
Fuerte operativo en El Gallito, zona 3, esta mañana de domingo (video)

  • Por Jessica González
07 de septiembre de 2025, 08:24
El MP lidera 96 diligencias en el sector. (Foto: MP)

El MP ejecuta 96 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en El Gallito.

Más de 200 fiscales del Ministerio Público (MP), junto a 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército de Guatemala, ingresaron esta mañana al barrio El Gallito.

De acuerdo al MP, este operativo se está realizando como seguimiento a una denuncia interpuesta en febrero del presente año por el delito de extorsión, con esto se busca impactar directamente a la mara Salvatrucha, específicamente las clicas: Bandidos locos, Addams Locos, Santos Locos, Landívar Locos y North Side Locos.

Dicha estructura opera en las zonas 3 y 7 de la ciudad capital, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez y Jutiapa. Se investigan los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito y delitos relacionados con la narcoactividad, según el MP.

En las diligencias participan también la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, y la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público.

