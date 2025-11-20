Operativo Shark: Allanamientos en clubes por la desaparición de Andrea Fernanda

La desaparición de Andrea Fernanda Zepeda de Paz, de 36 años, registrada el 30 de abril pasada en un sector de San Cristóbal, llevó a las autoridades a allanar clubes nocturnos de Villa Nueva y Guatemala.

Los operativos, a cargo de la Fiscalía contra la Trata de Personas y contra el Delito de Femicidio, fueron denominados como "Shark".

Hasta el momento, las autoridades solo han confirmado que las diligencias están relacionadas con la investigación por la desaparición de Zepeda de Paz.

La mujer, también conocida como Anfer, fue reportada desaparecida desde el pasado 30 de abril en cercanías de su residencia ubicada en zona 8 de Mixco, San Cristóbal. La última vez que fue vista fue a eso de las 21:00 horas

En este video se confirma la vestimenta con la que Anfer fue vista por última vez el 30 de abril: pantalón color negro, blusa blanca y sandalias, llevando en las manos una chaqueta color rojo y una cartera color café o beige. (Imagen recuperada del video original / Cortesía)