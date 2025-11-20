Operativo Shark: Allanamientos en clubes por la desaparición de Andrea Fernanda

Las autoridades realizan varios allanamientos en clubes nocturnos, luego de la desaparición de Andrea Fernanda Zepeda de Paz, ocurrida en abril pasado.
Te interesa: Así continúa la búsqueda de Andrea Fernanda desaparecida en San Cristobal
La desaparición de Andrea Fernanda Zepeda de Paz, de 36 años, registrada el 30 de abril pasada en un sector de San Cristóbal, llevó a las autoridades a allanar clubes nocturnos de Villa Nueva y Guatemala.
Los operativos, a cargo de la Fiscalía contra la Trata de Personas y contra el Delito de Femicidio, fueron denominados como "Shark".
Hasta el momento, las autoridades solo han confirmado que las diligencias están relacionadas con la investigación por la desaparición de Zepeda de Paz.
La desaparición
La mujer, también conocida como Anfer, fue reportada desaparecida desde el pasado 30 de abril en cercanías de su residencia ubicada en zona 8 de Mixco, San Cristóbal. La última vez que fue vista fue a eso de las 21:00 horas
Los hechos ocurriendo de la siguiente manera:
- 2 de mayo: Se reporta su desaparición y se activa la Alerta Isabel-Claudina #2025-604.
- 5, 6, 8 y 12 de mayo: Fuerzas combinadas, incluyendo la DEIC, el Ejército de Guatemala y la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate, revisan áreas boscosas y terrenos baldíos. También se realiza una diligencia de exhibición personal en un hotel de Villa Nueva. Además, la Agencia Fiscal de la Mujer allanó y secuestró evidencia en el inmueble, obteniendo indicios y grabaciones de cámaras de videovigilancia.