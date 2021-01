Un hombre estadounidense, que era escéptico a la existencia del coronavirus, resultó contagiado y desde el hospital, aconseja a quienes como él, no tomaban medidas de seguridad.

Chuck Stacey no usaba mascarilla y como consecuencia contrajo el Covid-19, enfermedad que, en un inicio, comparaba con una gripe fuerte.

Ahora aconseja a usar el cubrebocas, desde su cama de hospital en Florida, en donde lucha por su vida. Su esposa también dio positivo.

En mayo de 2020, Stacey protagonizó un video en donde se negaba a usar la mascarilla dentro de un restaurante.

(Foto: Twitter)

Chuck fue entrevistado por CNN a quien comentó:

“Admito que estaba equivocado... Esto ha sido brutal. Nunca supe que el cuerpo humano pudiera doler tanto... no usé una mascarilla... creía que esto era solo una gripe, que todo iba a desaparecer, que era político. No pensé que una mascarilla ayudaría”.

“Tengo problemas para respirar. Es posible que me tengan que intubar si empeoro.. si usar una mascarilla puede reducir sus posibilidades de contraer esto incluso en un 5 %, simplemente úsela”, dijo.

Los síntomas que presentó fueron: deshidratación severa, escalofríos y espasmos musculares, además de debilidad al punto de desmayarse si se levantaba.

Hoy está a la espera de un milagro, por lo que no desea que nadie más tenga que pasar por esto.

I made mistakes. I was wrong. It’s my fault. The level of hate is amazing. pic.twitter.com/JMgPCWGzmE — 30A Nerds (@30ANerds) January 4, 2021

2:30 update @PattyArquette @MEGBusfield @DWUhlfelderLaw pic.twitter.com/btqPOs2SBl — 30A Nerds (@30ANerds) January 5, 2021