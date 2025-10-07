¡Oportunidad laboral! Participa en la Mega Feria del Empleo 2025

-

Jóvenes podrán aplicar a un trabajo temporal en la Mega Feria del Empleo 2025, que contará con la participación de más de 60 empresas.

Si lo tuyo es estar activo, aun en vacaciones, y buscas una opción para sacarle provecho económico a este tiempo, acá te mostramos una buena opción para conseguir un empleo para los últimos días de este año.

A todos los jóvenes interesados en aplicar a una plaza laboral de vacacionistas, se les hace una invitación para presentarse al parqueo de la Municipalidad de Guatemala, 21 calle 6-77, zona 1, este viernes 10 de octubre. En esta oportunidad, alrededor de 65 empresas del sector privado, así como varias dependencias municipales, estarán presentando sus ofertas laborales en la Mega Feria del Empleo.

Se dará oportunidad de conocer varias ofertas de trabajo. (Foto: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Posibilidades

"En esta ocasión, invitamos a los jóvenes a participar, este será un espacio donde podrán acercarse a nuevas posibilidades laborales; cada plaza significa un futuro que comienza y un sueño que se hace posible", afirmó el alcalde Ricardo Quiñónez.

El evento reunirá a reconocidas empresas que abrirán sus puertas a todos esos jóvenes que quieren aprovechar esta etapa de su vida para agenciarse de fondos para sus gastos personales o bien para apoyar a sus propias familias.

Sin duda, será una mañana importante para conversar directamente con reclutadores, entregar el currículum y conocer de primera mano las vacantes disponibles.

La Mega Feria de Empleo para jóvenes será frente a la Municipalidad de Guatemala. (Foto: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Durante el año, la comuna impulsa este tipo de espacios, ya que cree en el talento de sus vecinos y en la importancia de brindar más oportunidades de superación.

Actividades como el Bus del Empleo visitan diferentes comunidades de las zonas de la capital, en donde los vecinos encuentran quien les apoye en la elaboración de su currículum, cómo mejorarlo, practicar cómo es una entrevista y recibir asesorías para encontrar un empleo.

Se les recuerda a los interesados llevar lapiceros para llenar solicitudes, así como varias copias de su hoja de vida y una buena actitud.

Se tienen disponibles más de 3 mil plazas. (Foto: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Consejos