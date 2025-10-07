Intecap de Baja Verapaz ofrece seminario para aprender a preparar fiambre

-

Aprende paso a paso a preparar fiambre guatemalteco con el curso virtual del Intecap en Baja Verapaz por solo Q50.

Dentro de pocas semanas, buena parte de los hogares guatemaltecos reservarán parte de su presupuesto y la hora de su almuerzo para disfrutar del fiambre.

El plato surgido en la época colonial, cuyos ingredientes incluyen vegetales, embutidos, quesos y carnes frías, reaparecerá en puestos de venta de todo el país para acompañar las celebraciones del 1 y el 2 de noviembre próximos.

El seminario para aprender a prepararlo tendrá cuatro horas de duración. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Si tienes afición por la cocina, quieres ahorrarte la compra del fiambre y encontrarte con la tradición nacional, tienes la oportunidad de aprender a elaborarlo con ayuda del Intecap.

La sede de Baja Verapaz prepara para este 18 de octubre, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, el seminario en línea donde enseñarán cómo hacerlo en casa.

Lleva toda una variedad de carnes, vegetales y embutidos. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Para participar, solo tienes que cancelar la cuota única de Q50, contar con tu propia computadora y preguntar por el programa utilizado por el Intecap para recibir sus cursos virtuales.

Si necesitas más información, puedes unirte al grupo de WhatsApp https://chat.whatsapp.com/GXiqLTefD6jJnFpaG5P96m, o bien comunicarte al teléfono 7793-5300.

Asimismo, puedes acudir a la sede ubicada en el kilómetro 144 de la carretera RN-17, atrás del campo de aviación, de lunes a viernes y en horas hábiles.