Oportunidades laborales en la Feria de Empleo Amatitlán 2025

Amatitlán celebra su Feria de Empleo con oportunidades laborales, orientación y empresas que buscan talento local.

Lo que muchos jóvenes y vecinos esperaban será una realidad este 21 de octubre en el Centro Cultural Mengala, donde se llevará a cabo nuevamente la Feria del Empleo.

Se trata de una iniciativa que desde hace varios años impulsa la municipalidad en conjunto con la Asociación Industria y Comercio de Amatitlán (ICAMA).





ICAMA y la comuna unen esfuerzos para promover el desarrollo laboral en el municipio. (Foto: Edward Morales/Colaborador)

El principal objetivo es conectar el talento local con empresas asociadas, brindando oportunidades a quienes buscan una plaza laboral o a jóvenes que desean obtener su primer empleo.

Además, se busca facilitar el acceso a trabajos cercanos a la residencia de los vecinos, para evitar que viajen a la capital, donde el tráfico representa una dificultad y resta tiempo a la vida laboral y familiar.





Estudiantes recién graduados se informan sobre las áreas de empleo. (Foto: Edward Morales/Colaborador)

"Como empresarios buscamos apoyar en distintos aspectos, no solo en el trabajo, sino también con capacitaciones constantes, opciones de crecimiento profesional y salarios competitivos", afirmó uno de los organizadores de la convocatoria.

Por su parte, la municipalidad resaltó que el evento representa un esfuerzo por ofrecer un futuro a las nuevas generaciones, ya que muchos graduados desconocen dónde buscar empleo.

Durante la feria también se brindará asesoría para elaborar un plan de vida, orientación laboral y consejos para encontrar el trabajo ideal.





Jóvenes y vecinos podrán aplicar a decenas de vacantes en la Feria de Empleo 2025 en Amatitlán. Asesoría y crecimiento profesional. (Foto: Edward Morales/Colaborador)

Entre las oportunidades disponibles destacan plazas en hotelería, cocina, mantenimiento, supervisión industrial, servicio al cliente, bodegas, jardinería, cajeros de banco, industria alimentaria, mecánica, entre otras áreas.