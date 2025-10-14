Versión Impresa
Oportunidades laborales en la Feria de Empleo Amatitlán 2025

  • Con información de Edward Morales/Colaborador
14 de octubre de 2025, 00:00
La Feria de Empleo en Amatitlán será el 21 de octubre con plazas en hotelería, cocina, industria y más. ¡No te la pierdas!. (Foto: Edward Morales/Colaborador)

Amatitlán celebra su Feria de Empleo con oportunidades laborales, orientación y empresas que buscan talento local.

Lo que muchos jóvenes y vecinos esperaban será una realidad este 21 de octubre en el Centro Cultural Mengala, donde se llevará a cabo nuevamente la Feria del Empleo.

Se trata de una iniciativa que desde hace varios años impulsa la municipalidad en conjunto con la Asociación Industria y Comercio de Amatitlán (ICAMA).

ICAMA y la comuna unen esfuerzos para promover el desarrollo laboral en el municipio. (Foto: Edward Morales/Colaborador)

El principal objetivo es conectar el talento local con empresas asociadas, brindando oportunidades a quienes buscan una plaza laboral o a jóvenes que desean obtener su primer empleo.

Además, se busca facilitar el acceso a trabajos cercanos a la residencia de los vecinos, para evitar que viajen a la capital, donde el tráfico representa una dificultad y resta tiempo a la vida laboral y familiar.

Estudiantes recién graduados se informan sobre las áreas de empleo. (Foto: Edward Morales/Colaborador)

"Como empresarios buscamos apoyar en distintos aspectos, no solo en el trabajo, sino también con capacitaciones constantes, opciones de crecimiento profesional y salarios competitivos", afirmó uno de los organizadores de la convocatoria.

Por su parte, la municipalidad resaltó que el evento representa un esfuerzo por ofrecer un futuro a las nuevas generaciones, ya que muchos graduados desconocen dónde buscar empleo.

Durante la feria también se brindará asesoría para elaborar un plan de vida, orientación laboral y consejos para encontrar el trabajo ideal.

Jóvenes y vecinos podrán aplicar a decenas de vacantes en la Feria de Empleo 2025 en Amatitlán. Asesoría y crecimiento profesional. (Foto: Edward Morales/Colaborador)

Entre las oportunidades disponibles destacan plazas en hotelería, cocina, mantenimiento, supervisión industrial, servicio al cliente, bodegas, jardinería, cajeros de banco, industria alimentaria, mecánica, entre otras áreas.

  • Toma nota
  • Fecha: 21 de octubre de 2025
  • Hora: Desde las 9:00 horas
  • Lugar: Centro Cultural Mengala
  • Organizan: Municipalidad e ICAMA

