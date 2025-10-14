Oportunidades laborales en la Feria de Empleo Amatitlán 2025

Amatitlán celebra su Feria de Empleo con oportunidades laborales, orientación y empresas que buscan talento local.
Lo que muchos jóvenes y vecinos esperaban será una realidad este 21 de octubre en el Centro Cultural Mengala, donde se llevará a cabo nuevamente la Feria del Empleo.
Se trata de una iniciativa que desde hace varios años impulsa la municipalidad en conjunto con la Asociación Industria y Comercio de Amatitlán (ICAMA).
El principal objetivo es conectar el talento local con empresas asociadas, brindando oportunidades a quienes buscan una plaza laboral o a jóvenes que desean obtener su primer empleo.
Además, se busca facilitar el acceso a trabajos cercanos a la residencia de los vecinos, para evitar que viajen a la capital, donde el tráfico representa una dificultad y resta tiempo a la vida laboral y familiar.
"Como empresarios buscamos apoyar en distintos aspectos, no solo en el trabajo, sino también con capacitaciones constantes, opciones de crecimiento profesional y salarios competitivos", afirmó uno de los organizadores de la convocatoria.
Por su parte, la municipalidad resaltó que el evento representa un esfuerzo por ofrecer un futuro a las nuevas generaciones, ya que muchos graduados desconocen dónde buscar empleo.
Durante la feria también se brindará asesoría para elaborar un plan de vida, orientación laboral y consejos para encontrar el trabajo ideal.
Entre las oportunidades disponibles destacan plazas en hotelería, cocina, mantenimiento, supervisión industrial, servicio al cliente, bodegas, jardinería, cajeros de banco, industria alimentaria, mecánica, entre otras áreas.
- Toma nota
- Fecha: 21 de octubre de 2025
- Hora: Desde las 9:00 horas
- Lugar: Centro Cultural Mengala
- Organizan: Municipalidad e ICAMA