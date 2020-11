Varias bancadas no fueron invitadas a la reunión privada en la que se decidió iniciar el proceso para evitar que el Presupuesto 2021 entre en vigencia.

La Junta Directiva del Congreso y algunos diputados aliados se reunieron en privado durante la noche de este domingo 22 de noviembre en un salón del Ministerio de Defensa. En el encuentro acordaron suspender la entrada en vigencia del Presupuesto 2021.

El Organismo Legislativo aseguró que invitaron a los jefes de bloque, pero esto no es del todo cierto. En la reunión había algunos jefes de bancada y otros diputados que no lo son, mientras que otros dirigentes de bloques legislativos no fueron convocados.

Por ejemplo, en la reunión participó el diputado Estuardo Vargas, quien dirige la facción de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) la cual es es afín a Sandra Torres, pero él no es jefe de bancada. El jefe de este bloque legislativo, Carlos Barreda, asegura que no lo invitaron y que tampoco entiende por qué Vargas estaba presente.

Diputados de las bancadas Winaq, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Semilla y Victoria coinciden en que no los invitaron. Estas bancadas tienen en común que votaron en contra del Presupuesto 2021.

En la reunión estuvieron representantes de las bancadas Bienestar Nacional (Bien), Humanista, Podemos, UNE, Unión Del Cambio Nacional (UCN), Frente de Convergencia Nacional (FCN), Podemos, Valor, Visión con Valores (Viva), Prosperidad Ciudadana, Vamos y Compromiso, Renovación y Orden (Creo). Estos bloques sí votaron a favor del Presupuesto 2021.

Este es el listado de asistentes a la reunión:

Allan Rodríguez - Presidente

Sofía Hernández - Primera vicepresidenta

Luis Rosales - Segundo vicepresidente

Armando Castillo - Tercer vicepresidente

Douglas Rivero - Tercer Secretario

Fidel Reyes Lee - Bien

Rudio Lecsan Mérida - Humanista

José Alejandro de León - Podemos

Estuardo Vargas - UNE

Napoleón Rojas - UCN

Armando Melgar Padilla - FCN

Jorge García Silva - Prosperidad Ciudadana

Aníbal Rojas - Viva

Óscar Chinchilla - Creo

Manuel Conde - PAN

Mynor Mejía - Vamos

El Presidente del Congreso propuso utilizar el Precedente Legislativo 2-2017 para evitar que Presupuesto 2021 entre en vigencia. Para esto, es necesario que se reúna el Pleno del Congreso para aprobar que se archive el Decreto 33-2020.

El Precedente Legislativo 2-2017 establece que cuando un decreto sea objetado por inconstitucionalidades o no ser conveniente para el país el Pleno podrá votar para que no se remita al Organismo Ejecutivo.

“Cuando antes de enviar un decreto aprobado para su sanción y publicación, éste recibiere observaciones y objeciones con respecto a la constitucionalidad, oportunidad o conveniencia nacional, Junta Directiva lo pondrá en conocimiento del pleno del Congreso de la República. Si las observaciones y objeciones fuesen aceptadas por el pleno del Congreso, como máxima autoridad del Organismo Legislativo, el decreto aprobado no se remitirá al Organismo Ejecutivo y quedará en el archivo de la Dirección Legislativa del Congreso de la República, haciéndose constar la decisión del pleno en acuerdo legislativo", se lee en el Precedente Legislativo 2-2017