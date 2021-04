Con el apoyo de cruceros y barcos pesqueros, cientos de personas que residen en la Isla San Vicente en El Caribe serán evacuados ante la alerta de la posible explosión del volcán La Soufriere, localizado en el lugar.

Las autoridades del gobierno de San Vicente y las Granadinas indicaron que las últimas imágenes del coloso tomadas antes del atardecer muestran que el magma está por encima de la pared del cráter.

Latest images of the dome taken before sunset from the summit camera by @VincieRichie shows the dome now glowing and the height is now estimated to be above the southern crater wall. Follow us and @NEMOSVG for more info. #volcano #svg #lasoufrière #redalert pic.twitter.com/t498dx6fWr — UWISeismic Research (@uwiseismic) April 8, 2021

Hasta el momento se han reportado retumbos, eventos sísmicos y explosiones leves, por lo que se optó realizar la evacuación.

MEDIA RELEASE:-TRINIDAD AND TOBAGO READY TO ASSIST ST. VINCENT AND THE GRENADINES.@OPM_TT @minofcomm_tt @tttliveonline @newsgovtt @TTDefenceForce @ODPM_TT @tv6tnt @CNC3TV @Newsday_TT @LoopNewsTT @GuardianTT @expressupdates pic.twitter.com/7l9D7LkQPk — TT National Security (@ttnatsecurity) April 8, 2021

Aún no está claro cuántas personas se marcharán del lugar, ni a dónde serán llevadas las embarcaciones.

La última vez que se registró una erupción por última vez de La Soufriere fue en 1979 y una anterior en 1902 que mató a unas 1,600 personas.