Conductor pide intervención del Inacif para evaluar salud de motorista atropellado

-

Conductor que embistió a Larkin Morales en la zona 9, pidió la intervención del Inacif para evaluar su estado de salud.

OTRAS NOTICIAS: Motorista embestido en zona 9 sufre amputación de una pierna

La defensa de Carlos Acevedo, procesado por atropellar en múltiples ocasiones a Larkin Daniel Morales Cuque, el pasado jueves 25 de septiembre en la zona 9 capitalina, presentó un memorial ante el Ministerio Público (MP) con el propósito de solicitar la primera junta conciliatoria en el proceso.

Sin embargo, también solicitó que el juez gire un oficio al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para que dicha institución evalúe en profundidad el estado de salud del agraviado, incluyendo si se ha sometido a alguna intervención quirúrgica, los resultados de la misma y la evolución médica.

El abogado Sergio René Mena Samayoa, en representación de Acevedo, expresó su disposición de acogerse a la propuesta del juez de turno y reiteró el interés por avanzar en el proceso legal.

Memorial presentado por la defensa de Acevedo, para solicitar la primera junta conciliatoria y una evaluación médica oficial del estado de salud de Larkin Daniel Morales. (Foto: captura de pantalla)

"Doy inicio con interés total en promover la primera junta conciliatoria que debe llevar como objetivo el saber el estado de salud del joven Larkin Daniel Morales Cuque", expone el documento presentado ante el MP.

Carlos Acevedo fue beneficiado con arresto domiciliar. (Foto: Wilder López/Soy502)

También se hace constar que, según información obtenida por la defensa, Morales continúa en el Hospital General San Juan de Dios, por lo tanto, piden conocer oficialmente su estado clínico, así como un estimado del tiempo de recuperación.

Los padres de Larkin Daniel Morales informaron en conferencia de prensa que su hijo sufrió la amputación de una pierna. (Foto: captura de pantalla)

El miércoles 1 de octubre último, la familia de Morales confirmó que, debido a la gravedad de sus heridas, los médicos del Hospital General San Juan de Dios le amputaron una pierna.

Libertad condicionada

El sindicado enfrenta un proceso penal por el delito de lesiones y fue beneficiado con medidas sustitutivas. Entre ellas se le impuso arresto domiciliario sin vigilancia policial, arraigo y el pago de una caución económica, por lo que continuará el proceso en libertad.

Larkin, de 22 años, lleva ocho días hospitalizado y permanece en recuperación. Su madre, Mónica Cuque, expresó entre lágrimas que no hay palabras para describir el dolor y la impotencia que atraviesan como familia.