Ordenan prisión preventiva contra Melvin Quijivix, expresidente del INDE

-

Melvin Quijivix, expresidente del INDE, fue enviado a prisión tras resolución de una Sala que revocó las medidas que lo mantenían en libertad.

La Sala Tercera de Apelaciones de Mayor Riesgo revocó las medidas sustitutivas otorgadas al expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, y ordenó su envío a prisión preventiva.

La resolución fue emitida el pasado 14 de agosto por la Sala a cargo del magistrado Alejandro Prado, aunque no fue notificada hasta hace unos días, según se confirmó.

La Sala Tercera de Apelaciones cambia criterio y envía a prisión a Melvin Quijivix, sindicado en el caso "Red Quijivix". (Foto: Wilder López/Soy502)

¿Por qué lo mandan a prisión?

La Sala resolvió una apelación presentada por el Ministerio Público (MP) y el representante del INDE, Mario Guadrón, quienes se opusieron a la decisión del juez suplente B del Juzgado Quinto Penal, Arnulfo Carrera, quien había dejado a Quijivix en libertad con medidas sustitutivas.

En el fallo se advierte que el exfuncionario podría destruir evidencia clave, ya que se trata de un caso complejo con elementos importantes pero incompletos. Además, se señala que hay varios testigos con nexos directos al entramado financiero investigado sin localizar.

"El sindicado ha sido identificado como figura central de la red financiera utilizada para el blanqueo de capitales provenientes de negocios fraudulentos", subraya la resolución.

Melvin Quijivix fue capturado el pasado 3 de julio por orden de la FECI, sindicado de lavado de dinero. (Foto: Wilder López/Soy502)

El caso: Red Quijivix

Quijivix fue capturado el pasado 3 de julio por orden de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), sindicado por el delito de lavado de dinero.

Durante la audiencia de primera declaración que se realizó el pasado 11 de julio bajo reserva judicial, el exfuncionario fue ligado a proceso penal, aunque el juez inicialmente le otorgó medidas sustitutivas pese a la solicitud de prisión preventiva por parte del MP.

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, afirmó que se han rastreado al menos Q85 millones vinculados al exfuncionario. Explicó que existe un reporte transaccional sospechoso que detalla la trazabilidad de dinero y empresas utilizadas para el supuesto blanqueo de capitales.