MP pide reserva en el caso "Red Quijivix"

La audiencia del expresidente del INDE Melvin Quijivix, se declaró bajo reserva a solicitud de la FECI.

Este martes 8 de julio el juzgado Quinto Penal pluripersonal realizó la audiencia de primera declaración de Melvin Quijivix, expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), sin embargo, no se permitió el ingreso a la misma porque se declaró en reserva.

Quijivix es señalado de lavado de dinero y fue capturado el pasado 3 de julio por órdenes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI), entidad que solicitó la reserva durante la audiencia en mención.

Melvin Quijivix, expresidente del INDE, fue capturado el pasado 3 de julio, señalado de lavado de dinero. (Foto: Wilder López/Soy502)

Plaza fantasma

Carlos Mendoza, Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), reveló algunos detalles sobre las irregularidades durante una entrevista en una emisora y explicó que desde su llegada a esa institución se pudo detectar "la existencia de la plaza fantasma de Quijivix".

Melvin Quijivix sale del juzgado durante un receso de la audiencia de primera declaración. (Foto: Cortesía/Soy502)

Mendoza explicó que el aludido no fue capaz de señalar la ubicación de su propia oficina cuando llegó a cobrar su indemnización y se presentó con su abogado a reclamar sus prestaciones y su indemnización, sin embargo, el personal a cargo no le firmó la boleta, "porque no lo conocían".

Desde que empezaron a inhabilitar las empresas vinculadas a Quijivix dijo el secretario, ha recibido presiones de funcionarios del Congreso de la República, de la Contraloría General de Cuentas y del Ministerio Público "me han agarrado de fuego cruzado", concluyó.