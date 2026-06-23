El legado que florece: Cómo Óscar Archila rescató miles de orquídeas en peligro

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Su incansable labor de rescate en Alta Verapaz y la creación de Orquigonia marcaron un hito en la preservación de la flora, la técnica de cultivo de Oscar Archila y la formación de nuevos orquideólogos en el país.

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Hablar de Óscar Archila Euler es recordar a uno de los grandes impulsores de la conservación de orquídeas en Guatemala.

Su legado, construido con paciencia, amor por la naturaleza y trabajo desinteresado, continúa floreciendo a través de generaciones y proyectos dedicados a la protección de estas emblemáticas plantas.

Entre raíces, flores y bosques, el legado de don Óscar Archila Euler continúa inspirando la conservación de las orquídeas. (Foto: Orquigonia)

Nacido en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, el 29 de septiembre de 1938, hijo de Francisco Archila Arriaga y Magdalena Euler Paau, Óscar destacó en distintas facetas de su vida.

Fue deportista, entrenador, árbitro y dirigente de futbol, representando a Alta Verapaz en la Feria de Primavera, hoy Juegos Nacionales, donde obtuvo importantes triunfos deportivos. También laboró durante más de 25 años en el Banco de Guatemala.

Es el lugar ideal para conocer de cerca todo tipo de orquídeas. (Foto: Orquigonia)

Sin embargo, fue en la botánica donde encontró su verdadera misión. Junto a su familia, inició en 1976 un trabajo de rescate y conservación de orquídeas guatemaltecas, convirtiéndose en pionero de la preservación ambiental en el país.

Lo que comenzó como la afición de un coleccionista terminó transformándose en una causa de vida. Con el paso de los años, don Óscar observó cómo muchos de los bosques y selvas donde hallaba especies raras y hermosas desaparecían para dar paso a potreros o cultivos.

Un espacio natural donde podrás ver las orquídeas en su hábitat. (Foto: Orquigonia)

Aquella realidad despertó en él una profunda conciencia ambientalista que transmitió a hijos, nietos y visitantes de su vivero.

Durante más de tres décadas recorrió montañas, selvas y bosques nubosos de Guatemala. Desde Petén hasta el occidente y la costa sur, rescató miles de orquídeas de áreas deforestadas para darles una nueva oportunidad de vida.

Visitantes recorren el parque natural Orquigonia. (Foto: Orquigonia)

Su labor se concentró especialmente en los bosques húmedos de Alta Verapaz, región donde consolidó una de las colecciones de orquídeas más importantes del país.

Además de rescatar especies, innovó en técnicas de cultivo. Fue precursor de métodos como la siembra en plancha y el llamado "tipo Archila", una técnica que facilitaba la floración y apreciación de algunas especies.

Un espacio natural donde podrás ver las orquídeas en su hábitat. (Foto: Orquigonia)

Su trabajo colaboró también en el descubrimiento de nuevas variedades de orquídeas guatemaltecas. Su pasión trascendió el cultivo de plantas. Como él mismo decía, pasó "del cultivo de orquídeas al cultivo de orquideólogos", formando e inspirando a nuevas generaciones amantes de la conservación.

En 2004 recibió el reconocimiento Héroe Anónimo, otorgado por Fundazúcar y Bancafé, por su aporte ambiental. A lo largo de su trayectoria, también fue reconocido por organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo premios especiales de la American Orchid Society.

Actualmente, espacios como Orquigonia rinden homenaje a su memoria y a una vida dedicada a proteger la riqueza natural, y que sigue creciendo gracias a la familia Archila. El legado de don Óscar Archila Euler, quien falleció en 2007, permanece vivo entre flores, bosques y personas que continúan defendiendo la naturaleza con la misma pasión.