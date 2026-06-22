El biólogo indocumentado que hoy dirige una fundación científica

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René Corado es un biólogo guatemalteco que transformó su vida de lustrador de zapatos a director de la Western Foundation of Vertebrate Zoology en EE. UU. Actualmente lidera la mayor colección oológica del mundo y el Proyecto Río Guatemala, combinando la ciencia con una valiosa labor filantrópica para brindar becas a niños de escasos recursos.

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René Corado es un destacado biólogo y escritor guatemalteco conocido internacionalmente por su historia de superación personal. Pasó de ser un niño en situación de extrema pobreza a convertirse en el director del museo con la colección de huevos y nidos de aves más grande del mundo en Estados Unidos.

Originario de la aldea El Chato, migró a Estados Unidos, donde comenzó desde abajo y se convirtió en un renombrado biólogo y científico.

Ha sido invitado a participar en diversas entrevistas cuando visita el país. (Foto: TGW)

Actualmente, es el gerente de la colección del Museo de Historia Natural de Los Ángeles (en su Fundación de Ornitología de California Occidental). Además, destaca por su labor filantrópica enviando útiles escolares y becas a niños de su natal El Progreso.

Sobre su infancia

Su familia migró a la ciudad de Guatemala debido a la escasez económica que atravesaban cuando él tenía apenas 8 años. Para ayudar con los gastos familiares, comenzó a trabajar como lustrador de zapatos. Su padre aceptó con la única condición de que jamás dejara la escuela.

Vivió momentos tan difíciles que incluso llegó a buscar comida entre los desechos para subsistir.

Fue entrevistado para CNN, donde contó su historia de superación. (Foto: FB René Corado)

Migración y superación

En su juventud, decidió huir del conflicto armado interno y de la falta de oportunidades, migrando hacia los Estados Unidos como indocumentado.

Al llegar, trabajó simultáneamente en diversos oficios pesados, incluyendo la jardinería y la limpieza.

Consiguió empleo como jardinero en la Western Foundation of Vertebrate Zoology (WFVZ) en Camarillo, California. Su curiosidad e interés por la naturaleza llamaron la atención de los científicos del lugar, quienes decidieron apoyarlo para que estudiara.

El guatemalteco durante una entrevista en el programa el conductor de televisión Dante Gebel. (Foto: FB René Corado)

Tras varios años de estudio, se graduó de la escuela secundaria, obtuvo un título del Oxnard College y se especializó en oología (el estudio de los huevos de aves), convirtiéndose en un biólogo respetado.

Algunos de sus logros

Liderazgo en el museo: Actualmente se desempeña como gerente y director de la Western Foundation of Vertebrate Zoology (WFVZ), institución que resguarda más de un millón de huevos de aves.

Escritor de éxito: Publicó su famosa autobiografía titulada "El Lustrador" (y su versión bilingüe ilustrada), en la cual relata su camino de superación.

Labor social: Fundó El Lustrador Fundación, organización mediante la cual dona las ganancias de sus libros para financiar becas de educación para niños de escasos recursos y apoyar proyectos ambientales en Guatemala.

Aportes ecológicos: Lideró el "Proyecto Río Guatemala", enfocado en la conservación y mitigación de la contaminación del río Motagua.

Otros reconocimientos: El gobierno de Guatemala lo nombró Embajador de la Paz en 2019 y ese mismo año, lo condecoró con la Orden del Quetzal.