Oscar Isaac y Jacob Elordi triunfan en Venecia con "Frankenstein"

Del Toro está orgulloso del trabajo de su elenco en la reinvención clásica.
El actor guatemalteco y australiano protagonizan por primera vez juntos un filme de ciencia ficción y acción basado en las historias clásicas de uno de los monstruos más reconocidos del cine.
Durante el Festival de Venecia, Guillermo del Toro, Oscar Isaac y Jacob Elordi fueron ovacionados de pie durante 13 minutos, siendo la más larga de la gala hasta ahora tras proyectar Frankenstein.
Durante los aplausos, del Toro abrazó con orgullo a Isaac y Elordi, quienes procedieron a mostrar su gratitud entre lágrimas de felicidad y un cálido beso en la mejilla.
En la película, Oscar interpreta al científico loco y Jacob da vida a su monstruosa creación. Ambas estrellas lograron mantener la química tanto dentro como fuera del set.
El largometraje compite por el prestigioso León de Oro en el festival, siendo una reinvención de la novela de terror clásica de Mary Shelley de 1818.