Oscar Isaac y Jacob Elordi triunfan en Venecia con "Frankenstein"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
31 de agosto de 2025, 08:34
Guillermo del Toro celebra tener la ovación más larga del festival. (Foto: X)

Del Toro está orgulloso del trabajo de su elenco en la reinvención clásica.

El actor guatemalteco y australiano protagonizan por primera vez juntos un filme de ciencia ficción y acción basado en las historias clásicas de uno de los monstruos más reconocidos del cine.

Durante el Festival de Venecia, Guillermo del Toro, Oscar Isaac y Jacob Elordi fueron ovacionados de pie durante 13 minutos, siendo la más larga de la gala hasta ahora tras proyectar Frankenstein.

Jacob Elordi sorprende al interpretar a la monstruosa creación del filme. (Foto: X)
Durante los aplausos, del Toro abrazó con orgullo a Isaac y Elordi, quienes procedieron a mostrar su gratitud entre lágrimas de felicidad y un cálido beso en la mejilla.

Oscar Isaac da vida al icónico científico loco. (Foto: X)
En la película, Oscar interpreta al científico loco y Jacob da vida a su monstruosa creación. Ambas estrellas lograron mantener la química tanto dentro como fuera del set.

El largometraje compite por el prestigioso León de Oro en el festival, siendo una reinvención de la novela de terror clásica de Mary Shelley de 1818.

