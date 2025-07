Oscar Isaac es visto en apasionado abrazo con Gal Gadot

-

La imagen de Oscar Isaac en un abrazo apasionado a Gal Gadot está dando de qué hablar en las redes sociales.

La estampa es el primer vistazo de la cinta "In the Hand of Dante" (En la mano de Dante), protagonizada por Oscar Isaac y Gal Gadot, con Jason Momoa, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich y Martin Scorsese dirigida por Julian Schnabel.

La película entrelaza dos historias: una ambientada en el siglo XIV con Dante Alighieri y otra en el presente, donde un personaje basado en Nick Tosches, investiga un manuscrito de la Divina Comedia.

La trama explora la búsqueda de significado a través de la literatura y las sombras internas de los personajes, mezclando la historia de Dante con la investigación de un manuscrito medieval.

Una de las primeras fotos de la historia circulan en redes emocionando con la nueva pareja de la gran pantalla. Algunos sitios de fans están enamorados de el dúo entre el actor de origen guatemalteco y la israelí.

Aúno no se ha hablado de la fecha de estreno, al parecer el proyecto está en la fase de grabación en estos momentos.

