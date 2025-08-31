Piastri se queda con la pole y los dos McLaren partirán en primer fila

Sin sorpresas, los dos pilotos de McLaren, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, partirán desde la primera línea de la parrilla en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, el domingo en el circuito de Zandvoort.
Los dos monoplazas papaya habían sido ya los más rápidos en las tres sesiones de entrenamientos libres, el viernes y el sábado por la mañana, y confirmaron su dominio en la clasificación.
Piastri, quien a falta de 10 carreras lidera el campeonato del mundo con nueve puntos de ventaja sobre Norris, fue el más rápido, con un crono de 1:08.662, nuevo récord del circuito de Zandvoort.
Norris había sido más rápido en los entrenamientos libres, pero Piastri dio el golpe este sábado, cuando se definía la parrilla de salida en un circuito muy estrecho y en el que es muy complicado adelantar.
El tetracampeón del mundo neerlandés, que tiene escasas posibilidades de revalidar la corona, fue el único piloto que pudo rivalizar con los McLaren y rodar por debajo del minuto y nueve segundos.
Estará acompañado en la segunda línea de la parrilla por el joven francés Isack Hadjar (Racing Bulls), que logró su mejor clasificación hasta ahora en su carrera.