Comunicaciones cae por goleada en amistoso contra Cruz Azul

Comunicaciones vivió una pesadilla en su primer amistoso internacional de pretemporada al caer este sábado por un contundente 6-0 frente a Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX, en un partido disputado en el estadio Ciudad Cooperativa Hidalgo, en México.
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El conjunto dirigido por Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa viajó con la mayoría de sus figuras, siendo la única ausencia importante la de José Carlos Pinto. Entre los titulares destacaron Agustín Vuletich, Stheven Robles, Dairon Reyes y los refuerzos Nicolás Olivera, Brayam Castañeda y el nicaragüense Jonathan Moncada.
Sin embargo, el encuentro se inclinó rápidamente a favor de los cementeros. En apenas 15 minutos, los albos ya perdían 4-0 gracias al doblete de Evere (1 y 3), un tanto de Rodríguez (6) y un autogol de Karel Espino (9). Antes del descanso, Luca Romero amplió la diferencia al minuto 26 y el argentino volvió a aparecer al 66 para firmar su doblete y sentenciar el 6-0 definitivo.
Pese al duro revés en el marcador, los cremas también están alertas debido a que Diego Santis y Vuletich salieron de cambio por un choque que sufrieron accidentalmente entre ambos. También Karel Espino salió por molestias físicas.