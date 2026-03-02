Un legado sobre ruedas: Óscar Serech dice adiós al ciclismo de élite

-

El reconocido ciclista tecpaneco de élite Óscar Serech, a sus 29 años, anuncia su retiro tras infinitos éxitos nacionales e internacionales y ahora emprende nuevos proyectos: un café inspirado en su pasión y su rol como entrenador de ciclismo.

A sus 29 años, el ciclista tecpaneco Óscar Serech regresa a Guatemala con sentimientos encontrados.

Primero, la satisfacción de una carrera forjada con disciplina y sacrificio; después, la serenidad de quien anuncia su despedida del ciclismo de élite para emprender nuevos proyectos y apoyar a las futuras generaciones.

Luego de competir el año anterior con un equipo neoyorquino en la modalidad Criterium, Serech volvió al país decidido a cerrar su etapa élite dejando huella.

Oscar Serech, revisando y dando mantenimiento a su caballito de acero. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Y lo ha hecho con el pie derecho: ganó la primera fecha nacional de la Federación de MTB y también se adjudicó una etapa del Tour por la Paz Justa 2026,

Ahí finalizó segundo en la clasificación general, a tan solo ocho segundos del campeón, defendiendo los colores del equipo Castelli-Deluxe-Red Hook.

Pasión que nació en la radio

La historia de Serech comenzó en 2010, escuchando por radio las emocionantes transmisiones de las Vueltas a Guatemala.

Cuando niño, se emocionaba con las narraciones de la Vuelta Ciclística a Guatemala. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Aquellas narraciones encendieron una chispa que tres años después lo llevaría a dar sus primeros pasos en el ciclismo competitivo, representando al departamento de Chimaltenango.

En 2015 cumplió uno de sus grandes sueños: correr su primera Vuelta a Guatemala. A lo largo de su trayectoria participó en seis ediciones, consolidándose como uno de los corredores constantes y disciplinados del pelotón nacional.

Su talento lo llevó más allá de las fronteras nacionales, pues representó a Guatemala en campeonatos panamericanos y en la Copa de Naciones en Canadá.

Compartiendo un café con el ciclista polanco Wilson Chonay, del equipo Hino Cycling Team. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Sin embargo, una de las etapas más memorables de su carrera fue entre 2015 y 2016, cuando compitió durante dos temporadas en Europa.

En 2016 hizo historia al convertirse en el primer guatemalteco en correr en tierras africanas, participando en el Tour de Marruecos con un equipo suizo, una experiencia que marcó profundamente su carrera deportiva y personal.

Despedida, mas no un adiós

"Es un retorno a Guatemala, pero también es una despedida en el ciclismo élite", expresa Serech con serenidad. Aunque mantiene el deseo de disputar una última Vuelta a Guatemala, reconoce que los planes no siempre se concretan.

"Si Dios lo permite, correré con algún equipo", afirma con esperanza.

Más allá de las competencias, el tecpaneco atesora las vivencias que el ciclismo le regaló: culturas, amistades y aprendizajes.

Oscar degusta del café pero también formará parte de su vida al poner un lugar para que los deportistas puedan disfrutarlo en su local. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

De Europa no solo se llevó experiencias deportivas, sino también una tradición que hoy inspira su nuevo proyecto.

"Es común salir a rodar y luego compartir un café con amigos. De ahí nace la idea de poner un café, un espacio para que quienes practiquen algún deporte puedan disfrutar y compartir", comenta.

Óscar Serech no se alejará completamente del ciclismo. Continuará vinculado como entrenador privado de corredores nacionales y también de Estados Unidos, apostando por elevar el nivel competitivo y transmitir su experiencia a las nuevas generaciones.