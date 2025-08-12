"Otro Rollo" regresa tras 18 años con Adal Ramones y Yordi Rosado

-

El legendario programa de variedades "Otro Rollo" regresará en un show que los fans disfrutarán.

Todo apunta a que los rostros más queridos se darán cita, sin embargo la la alineación estará incompleta, aunque promete sorpresas.

A través de su canal de YouTube la periodista de espectáculos Martha Figueroa adelantó que algunos miembros emblemáticos quedarían fuera de la alineación que volverá a escena. La noticia fue confirmada de manera oficial.

¿Cómo será?

Se presentará como "Enrollados" y se trata de un show que tendrá 18 fechas. Adal Ramones y Yordi Rosado estarán en el evento y será un show en vivo en lugar de grabado.

La gira replicará el formato televisivo, reinterpretará sus segmentos más emblemáticos para el escenario com El Monólogo, El Reportaje y La Caja, adaptadas con elementos actuales y guiños tanto para quienes crecieron con el programa como para nuevas generaciones.

Acerca de Otro Rollo

La emisión se consolidó como un referente del entretenimiento nocturno, comenzó a finales de los años 90 y su última transmisión fue el 8 de mayo de 2007.

Erea un show con segmentos de entrevistas y comedia y sirvió de plataforma para figuras como Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Eduardo España y Mauricio Castillo.

Elenco que regresa

Según Figueroa está Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España.