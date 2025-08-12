¿Ricardo Arjona eres tú? Hijo de cantautor lo encarna en emotivo video

Ricardo Arjona Jr. encarna a su padre en la época en la que luchaba por alcanzar sus sueños, en un emotivo video.
El cantautor subió un video donde recuerda los días en los que picó piedra en busca de vivir de sus letras, admirando un cassette de sus demos.
En el clip se aprecia al hijo del guatemalteco que luce como él, vestido de pantalón de cuero, camisa blanca y cabellera despeinada como en los 80, llevando su material a las disqueras, recibiendo un "no" como respuesta y en los hoteles y sus presentaciones en los bares, además de su paso por el basquetbol como seleccionado nacional.
"Vivir es el trayecto y sus obstáculos, es soñar despierto y saber que el rumbo es la búsqueda de lo imposible, es amar lo que haces lo que te da la fortaleza, vivir es buscar y conseguir lo que otros piensan que no te mereces", explica.
Ricardo también agregó sus momentos representando a Guatemala en el deporte e incluso las manifestaciones estudiantiles donde participó.
