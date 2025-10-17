¡Gran hazaña! Otto Sic, el guatemalteco que conquistó los 700 km de la SwissPeaks Trail

-

La increíble historia del guatemalteco Otto Sic, quien conquistó la exigente prueba de 700 kilómetros en los picos suizos.

Historias que valen: Marie Destarac integra de manera oficial la Real Academia de Ingeniería en España

"El trabajo es mi hobby y el deporte mi profesión", expresa Otto Sic, originario de Cobán, Alta Verapaz y ultramaratonista, quien logró un histórico tercer lugar en la exigente prueba Swiss Peaks Trail 2025, caracterizada por correr 700 kilómetros entre montañas, glaciares y senderos alpinos.

A esta charla acudió con un maletín que le otorgaron en la competencia. Adentro traía la medalla, un trofeo de madera y una botella gigante de vino que repartió entre los que asistieron a una cena cuando lo recibieron. Sic es todo un orgullo 502 y sus palabras cobran sentido cuando platica de su hazaña.

¿Cómo describirías el momento en que cruzaste la meta y del tercer lugar?

Independientemente del resultado, fue una satisfacción y felicidad enorme por el resultado de mucho trabajo que hay detrás. El lugar que obtuve no lo supe en ese instante, porque faltaba una recolección de datos e información y fue publicado 10 horas después.

¿Cuál fue el tramo más difícil y qué pasó por tu mente en los momentos de mayor desgaste?

Fue entre el kilómetro 625-630. Tuve un problema con el pie derecho, se me inflamó uno de los tendones, se me dificultaba correr y, por ende, caminar. Era un dolor fuerte, que no me permitía avanzar. Pensé en abandonar, pero llegué a una base de vida, donde hay fisioterapeutas que hicieron magia.

Sic tiene contemplado disputar en 2027 la prueba de los Pirineos, con 900 kilómetros de tramo. (FOTO: Cortesía)

¿Qué tipo de entrenamiento y preparación mental realizaste?

Ya llevo 8 años en este deporte y desde entonces comencé a escalar las diferentes distancias. 100K, 100 millas, 200... pero si nos vamos a los últimos 10 meses tuve 3 entrenamientos específicos: el Backyard de Esquipulas (172 km), subir al Acatenango 12 veces seguidas (172 km) y una semana de Training Camp, que fue vivir en el Acatenango 8 días con 10 horas de entrenamiento diario.

¿Qué significa para ti poner en alto el nombre de Guatemala en un evento internacional de ultradistancia?

Solo portar los colores de nuestro país es un orgullo inmenso, hacer que suene Guatemala en esos lugares del mundo y esas carreras tan exigentes. Conocí mucha gente que ni sabía que existía Guatemala.

¿Hubo algún recuerdo, persona o pensamiento que te impulsó a no rendirte en los momentos más duros?

Siempre me aferro a todo el apoyo que me da mi comunidad. Teníamos la ventaja de llevar un celular con internet y cuando ya no podía más, me metía a revisar mensajes de amigos, notas de voz y los que me conocen saben que soy fans de la frase: "¡Vos podés!". Tenía muchos mensajes con esa frase y en mi mente veía esos rostros esperándome en el pico de la montaña.

Es ingeniero químico, pero define que tiene como trabajo el deporte. (FOTO: Bryan Anton / Colaborador)

¿Qué aprendizajes te deja la Swiss Peaks Trail?

El poder de la comunidad sobre una persona, porque al final el avance que tenía era por el apoyo emocional que tengo en Guatemala. Otra cosa son los límites, yo creía que solo iba a llegar a los 400 o 500 kilómetros, pero llegué a la meta físicamente bastante bien.

¿Cómo sientes que se comparan los corredores guatemaltecos con atletas de países con mayor tradición en ultramaratones?

El haber compartido podio con Sangé Sherpa (ganador de la competencia), reconocido mundialmente, me inspiró bastante, sobre todo porque en países de Europa el apoyo al deporte es muy significativo. Decir: "Fui y les di batalla", se siente bonito.

A todos los ganadores de las diferentes categorías les dieron una botella de vino gigante, cosecha especial para la competencia. (FOTO: Bryan Anton / Colaborador)

¿Qué tan importante es el equipo (calzado, relojes, mochilas, bastones) en una carrera de ultradistancia y cómo eliges el tuyo?

Todo es fundamental y lo aprendí a la mala. En una carrera no iba con lo necesario y aunque iba muy bien, el frío me afectó tanto que tuve que parar como 12 horas y casi retirarme. Hay que ir preparado para frío, calor, nieve y todo va en una mochila que nos trasladan los organizadores.

¿Qué sigue para Otto Sic?

Hay una competencia no con el mismo kilometraje, pero con mucho más prestigio. Estoy viendo, pero aún no la defino para el siguiente. Este año voy a participar en una carrera de 100 kilómetros en noviembre y con unos amigos haré un entrenamiento de varias horas con unos amigos.