Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025 y toca la gloria en París

-

Ousmane Dembélé ha sido coronado con el Balón de Oro 2025, premiando una temporada 2024‑25 brillante que confirma que aquel jugador al que muchos le esperaban ha explotado definitivamente. Bajo la dirección de Luis Enrique en el Paris Saint‑Germain, Dembélé no solo alcanzó cifras goleadoras, también se convirtió en pieza clave para lograr un hito histórico.

En la Champions League 2024‑25, Dembélé disputó 15 partidos, anotó 8 goles y dio 6 asistencias, totales 14 participaciones directas en goles, lo que lo convirtió en el Jugador de la Temporada en esta competición. En la Ligue 1, jugó 29 partidos, marcó 21 goles y registró 6 asistencias. Además, completó un total de 27 goles + asistencias solo en la liga doméstica.

En cuanto a regates, su capacidad para desbordar fue notable. En Ligue 1, completó 42.70% de éxito en los dribles, con un promedio de 38 dribles exitosos a lo largo de la temporada. Su estilo se volvió más consistente: no solo desbordaba, también aparecía en zonas decisivas, creaba ocasiones, y combinaba goles con asistencias en momentos claves.

En cuanto a títulos, Dembélé fue fundamental para que el PSG conquistase un triplete histórico: ganó Ligue 1, la Coupe de France y por primera vez la Champions League, con una final aplastante (Victoria 5‑0 sobre el Inter), donde, aunque no marcó, dio dos asistencias decisivas.

El reconocimiento al mejor jugador de Europa esta temporada no solo se basa en los números, sino en la influencia: presión alta constante, presencia en momentos decisivos, liderazgo, desequilibrio en el uno contra uno, visión de juego. Dembélé logró uno de los mejores registros de goles + asistencias entre delanteros de las grandes ligas, y su actuación en la final de Champions mostró que rinde incluso bajo máxima exigencia.

Este Balón de Oro consolida su renacimiento: de luchas con lesiones y altibajos a ser pieza fundamental de uno de los grandes equipos de Europa. Ousmane Dembélé 2025 ya no es promesa ni talento en espera: es realidad ganadora, forjada en goles, regates, asistencias y títulos.