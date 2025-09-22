Ronaldinho, Lamine y Dembélé se llevan los focos en alfombra roja del Balón de Oro

La ceremonia del Balón de Oro 2025 convocó a cientos de figuras del futbol en París, lugar donde se entregará los premios a los mejores del mundo en el ámbito femenino como masculino.
En el Teatro del Chatelet se desplegó una alfombra roja para las máximas estrellas, donde destacaron los candidatos al ganar el galardón en la categoría masculina: Ousmane Dembélé y Lamine Yamal.
La estrella parisina llegó junto a sus compañeros del PSG, mientras que el 10 del Barcelona arribó junto a su familia y a la delegación culé.
También aparecieron otras figuras como Ronaldinho, Didier Deschamps, Virgil Van Dijk, Andrés Iniesta, entre otros. Se espera un lleno total en el famoso teatro ubicado en la capital francesa.
Cabe destacar que a la ceremonia no asistió ningún jugador ni representante del Real Madrid, algo que sucede por segunda vez consecutiva tras la polémica generada en el 2024, cuando Rodri se llevó el premio sobre Vinicius.