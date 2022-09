La emotiva ovación a Brendan Fraser por su papel en "The Whale" (video)

La increíble ovación de seis minutos a Brendan Fraser por su actuación en “Whale”, la nueva película de Darren Aronofski emocionó a los asistentes en el Festival de Venecia.

"The whale: la resurrección" es la historia un hombre que estancó su vida debido a su sobrepeso, ahogado como consecuencia del exceso.

Según el realizador y la crítica, la cinta, que es una adaptación de la obra de Samuel D. Hunter, menciona aquello que se desprecia, se esconde o se odia.

El personaje se castiga con comer, deglutir, ingerir y tragar hasta transformarse en un extraño.

La cinta destaca la salud mental y los problemas físicos derivados como presión alta, adicción a las grasas saturadas, comida basura y morbidez, además de los problemas en la piel que el sobrepeso trae. Sin duda, un fuerte y controversial mensaje.

La ovación de pie para "The Whale" fue tal que llevó a Brendan Fraser a las lágrimas, antes intentó salir del teatro pero los aplausos de la multitud lo obligaron a quedarse.

La transformación del actor para esta historia en la pantalla grande ha valido la admiración de todos.

ESTE ES EL IMPRESIONANTE MOMENTO: