Ozzy Osbourne será homenajeado en los MTV VMAs

-

Un homenaje cargado de energía y nostalgia en honor a Ozzy Osbourne.

La ceremonia de premios dirigida por la cadena de televisión será el epicentro de la emoción, cuando el rock se apodere del escenario en tributo a la leyenda británica del metal.

Leyendas y nuevas voces se unen para honrar al ícono del metal británico. (Foto: X)

Los MTV Video Music Awards se realizarán en el UBS Arena de Nueva York y rendirán homenaje este domingo, 7 de septiembre, a Ozzy Osbourne, quien falleció el mes pasado a los 76 años.

Los MTV VMAs celebran la vida y legado del pionero del heavy metal. (Foto: X)

Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, YUNGBLUD y Nuno Bettencourt serán los encargados de interpretar los grandes éxitos de Ozzy, en una actuación que promete ser uno de los momentos más emotivos de la gala.

El evento reunirá a leyendas y nuevas voces del rock para rendir tributo al vocalista de Black Sabbath, cuya influencia ha marcado generaciones que lo recordarán por su inigualable estilo y trayectoria. La gala será transmitida por la plataforma de Paramount+ y comienza a las 6 p.m.