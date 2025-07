Muere Ozzy Osbourne, fundador de Black Sabbath y figura clave del metal

-

Luego de protagonizar un concierto de despedida, la leyenda del heavy metal, Ozzy Osbourne, falleció.

El líder del grupo de heavy metal Black Sabbath, murió el martes a los 76 años, se aunció en un comunicado oficial.

AFP.

"Con más tristeza de la que las meras palabras pueden transmitir, tenemos que informar de que nuestro querido Ozzy Osbourne ha fallecido esta mañana", dijo la familia en un comunicado a la BBC. "Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todo el mundo que respete la intimidad de nuestra familia en estos momentos.", se agregó.

Tan solo unas semanas antes, la estrella dio su último concierto con la banda en Birmingham, Inglaterra, en 2003 diagnosticado Parkinson y fue hasta el 2020 que dio a conocer su enfermedad de manera pública.

Foto: oficial.

En un episodio publicado el 29 de enero de su programa de Sirius XM, "Ozzy Speaks" habló respecto a su enfermedad: "Puede que me queje de que no puedo andar, pero miro hacia atrás y hay gente que no hizo ni la mitad que yo, y no lo consiguieron", dijo entonces.

Acerca de Ozzy Osbourne

Nació en Marston Green, Birmingham el 3 de diciembre de 1948-22 de julio de 2025, fue un músico y compositor británico, uno de los fundadores de Black Sabbath, grupo conocido como uno de los creadores del heavy metal. Sus álbumes Paranoid, Master of Reality y Sabbath Bloody Sabbath lograron ventas millonarias.

Como solista se posicionó en las listas de éxitos y elogiados por la crítica como Blizzard of Ozz, Diary of a Madman, The Ultimate Sin y No More Tears.