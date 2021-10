"Pequé de nepotismo", el desacierto de Cristiani en la política (video)

Sin haber culminado sus estudios, Pablo Cristiani confiesa que aceptar un cargo en la política guatemalteca ha sido uno de sus mayores desaciertos.

El líder de la agrupación musical Miseria Cumbia Band, Pablo Cristiani contó en una entrevista reciente cuál ha sido uno de los errores más grandes que ha cometido en su vida.

Para el cantante guatemalteco, fue aceptar un cargo público sin tener la experiencia suficiente.

Cristiani se desempeñó como director de Espectáculos en el Ministerio de Cultura, durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina. Estuvo en su cargo tres años, de abril de 2012 a abril de 2015.

"Tuve una mi época, tuve un mi gran desacierto va, haber aceptado trabajar en el gobierno siendo ignorante de la administración pública", señaló.

Aceptó el cargo

Sin haber terminado sus estudios de Administración de Empresas relató que se le presentó la oportunidad y no la desaprovechó.

"Tres años hice cabal, en abril de 2015 me fui... Tuve muchos problemas sociales, la gente también de alguna u otra forma estaba cansada de los engaños que hoy por hoy se siguen dando", expresó.

El intérprete de "No se acaba del amor" dijo que no en ese momento, no tenía la necesidad estar en la política, pero pecó de nepotismo.

"Ahí viene el primer desacierto, pecar de nepotismo y aceptar un cargo del que yo no tenía ni p... idea, ni necesidad", enfatizó.

El mentor del artista fue su hermano, el exdiputado de la entonces bancada Patriota, quien era íntimo amigo de Roxana Baldetti.

"Mi hermano es primero mi mentor, mi admiración siempre era para él y yo siempre he estado con él, siempre hemos trabajado juntos. Mi hermano fue diputado del gobierno del Partido Patriota, muy allegado a doña Roxana", reveló.

Durante la charla, Cristiani confesó que hubieron varias acciones que hizo sin pensar y que lo condenaron, una de ellas fue cuando criticó las manifestaciones pacíficas que hacían los ciudadanos guatemaltecos en descontento del gobierno del Partido Patriota.

