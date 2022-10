¡Desde prisión! Pablo Lyle se deja ver por primera vez con uniforme de recluso

El actor mexicano, Pablo Lyle, reapareció vistiendo por primera vez su uniforme de recluso durante una reciente audiencia.

El pasado martes 4 de octubre, un jurado de Miami llegó a un veredicto, declarando a Pablo Lyle culpable de homicidio involuntario.

La audiencia para conocer su sentencia oficial estaba programada para el recién pasado miércoles, 27 de octubre. Sin embargo, la defensa del actor pidió que esta fuera reprogramada.

Ahora, el próximo 14 de noviembre se conocerá cuántos años pasará en prisión el galán de telenovelas. Pese a la suspensión de la audiencia, Lyle compareció vía videoconferencia donde se dejó ver por primera vez con uniforme de recluso.

Pablo Lyle vistiendo su uniforme de recluso. (Foto: Instagram)

El actor explicó por qué se presentó tarde a la comparecencia física programada para el miércoles, en donde se debió analizar la apelación que fue suspendida.

"Fue una especie de confusión, no sé, es mi primera vez, realmente no sé cómo funciona esto", dijo en inglés Lyle. Agregó que hablando con sus abogados había entendido que no tenía que ir a tribunal, por lo que los guardias fueron a buscarlo para trasladarlo a la corte.

El mexicano de 35 años lucía tranquilo, vestido con uniforme rojo de recluso, sobre una camiseta blanca. Al momento de declarar, se quitó la mascarilla para darse a entender mejor.

El actor podría pasar hasta 15 años en prisión. (Foto: Instagram)

El incidente



En marzo de 2019, Pablo Lyle iba rumbo al Aeropuerto Internacional de Miami en un vehículo conducido por su cuñado, cuando se cruzaron con otro carro conducido por un Jesús Hernández de 63 años.

En un semáforo, el hombre corrió hacia la camioneta en la que estaba el actor y golpeó la ventana.

Un video difundido mostraba a Lyle saliendo de un lado del carro, seguido de su cuñado, pero como el carro no estaba estacionado, este empezó a rodar hacia la intersección.

Rápidamente, el cuñado regresó para detenerlo, pero Lyle se dirigió al hombre de la tercera edad para golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Esto le provocó la muerte, debido a la gravedad de las heridas que obtuvo al momento de caer al suelo.

El actor de 35 años afirma que actuó en defensa propia. Sin embargo, el veredicto final no estuvo a su favor.